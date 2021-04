Diosdado Cabello amenazó con tomar instalaciones de El Nacional

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este miércoles 21 de abril que si la directiva del diario El Nacional no paga los 13 millones de dólares que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda introducida por él, tomará el poder de las propiedades de este medio de comunicación.

«Si no pagan en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños», refirió en su programa semanal Con el Mazo Dando.

«Si Miguel Henrique (Otero) y su socio pagan ese dinero, una parte va para construir una escuela de niños especiales en Upata; el resto será utilizado en donación para comprar vacunas para Venezuela», afirmó.

Insistió en que si El Nacional no paga la multa y el tribunal le entrega la sede del periódico, él instalará allí una universidad de la comunicación. «Yo no voy a frenar, Miguel Henrique, ya no. Yo voy a seguir adelante», advirtió.

El TSJ ordenó este viernes 16 de abril al diario El Nacional pagar más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello como indemnización por «daño moral».

El vicepresidente del PSUV demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el diario replicara una información del medio de comunicación español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.