Dirigente de VP compareció ante tribunales en Guárico

El exalcalde del municipio Chaguaramas y coordinador regional del partido Voluntad Popular en el estado Guárico, Yovanni Salazar, compareció este lunes 6 ante el Tribunal Primero de Juicios de Valle de La Pascua, después de su liberación ocurrida la tarde de este sábado 4 de septiembre, en la ciudad de Caracas.

El ahora candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a la gobernación del estado, asistió a una audiencia en el Tribunal Primero de Juicios, a cargo de la jueza Yanitza Torres, quien lleva el caso que le mantuvo privado de libertad desde octubre de 2020, en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), donde había sido imputado por los delitos de extorsión y asociación para delinquir.

Durante la presentación del dirigente político, la jueza Torres le informó que solo debería estar atento a la fecha del juicio y mantenía su libertad plena.

Al salir del tribunal Salazar ofreció declaraciones a medios regionales en las cuales señaló que se encontraba bien de salud y con su liberación demuestra que no es ningún delincuente.

“Quiero decirle a quienes me conocen que aquí está Yovany Salazar de nuevo, y como en algún momento dije en este cautiverio que me tocó vivir, estoy fuerte moralmente, porque no soy ningún delincuente”

Cabe destacar que el candidato de la MUD a la gobernación de Guárico fue recibido y acompañado por familiares, amigos y dirigentes de la Plataforma Unitaria en la región.