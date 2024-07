Docentes de Bolívar aseguran que escuelas no están aptas para ser centros de votación

Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores del estado Bolívar, denunció que el 85 % de las escuelas de la entidad se encuentran en pésimas condiciones, considerando que algunas son centros de votación para este domingo 28 de julio.

«Es lamentable que las cifras que nosotros llevamos de las instituciones públicas cada día ha empeorado por la misma situación de que no le han prestado atención, ni el Gobierno nacional ni el Gobierno regional”, denunció.

González, quien también es presidenta de la comisión de educación de la Cámara Municipal, detalló que las escuelas no cuentan con servicios básicos como el agua y la electricidad, mientras que los baños no están aptos. “Los salones están en las peores condiciones: con mucho problema de humedad. No hay pupitres, el inmobiliario está dañado a causa de las filtraciones que tienen en los techos”, agregó.

Autoridades en Bolívar no han atendido algunas denuncias

En este mismo sentido, en la Escuela Básica Las Amazonas, ubicada en el sector Gran Sabana, sus representantes solicitaron reparaciones para el plantel educativo desde hace varios años, sin recibir hasta la fecha solución.

Angeli Reyes, representante de la institución, manifestó que desde hace varios meses han denunciado que el plantel no se encuentra en las condiciones adecuadas para que los niños vean clases.

“Estuvimos por acá por este medio colocando la denuncia de que el plantel no contaba con electricidad, baños ni agua. Muchos salones tenían las puertas violentadas, habían sido robados”, recordó.

Reyes indicó que, pese a los llamados que han realizado al gobernador, al alcalde y a los diputados, “nadie se acercó”.

Con información de Francesca Díaz | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas las actualizaciones de Elector 2024, la cobertura periodística de Radio Fe y Alegría Noticias a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, haciendo clic aquí.