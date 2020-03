Docentes en Guárico retoman la calle con paro de 48 horas

Docentes en San Juan de los Morros acataron paro de 48 horas convocado por los gremios educativos en todo el país.

Los educadores se concentraron en plena avenida Bolívar para marchar hasta la Defensoría del Pueblo donde entregaron un pliego de peticiones. En él le exigen al Ministerio de Educación que pague la deuda pendiente que tiene con el sector.

Leidy Gómez, docente con quince años de servicio, señaló que acató el paro para exigir un salario digno. “Todos saben que el sueldo del maestro no da para mantenerse una semana”, dijo.

“Hoy en día nosotros estamos vendiendo comida, haciendo rifas y cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir. La quincena no da para nada y de verdad es triste ver que, por ejemplo, yo, una docente con quince años de servicio, que mi quincena no me da para sostener a mis hijos”, expuso.

Gómez indicó que ella se preparó y estudio para ser maestra porque fue la profesión que escogió.

Por su parte, Mari Hermosom docente con veinticinco años ejerciendo la profesión, comentó que sigue asistiendo a clase por vocación de servicio, ya que lo que recibe de sueldo no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

“Para qué nos alcanza el sueldo, para comprar un paquete de harina. Ni siquiera ahora medio kilo de queso, solo un cuarto kilo”, agregó.

Estudiantes en las mismas

Hermoso resaltó que los estudiantes han dejado de asistir a clase porque no cuentan con una buena alimentación dentro de los planteles. “Vivimos día a día la situación de nuestros niños en la escuela que van sin comida, sin uniformes. Nosotros como maestros asistimos a la escuela por vocación de servicio”, dijo.

“Lo que estamos viviendo los venezolanos se palpa en un aula de clase cuando un niño se va desanimado. El menú del día a día de los escolares es caraota y arroz, con eso no se alimenta a una criatura de esas”, lamentó.

Este paro continua el miércoles 04 de marzo con un parcantazo frente de la Zona Educativa de la capital llanera.