Dolores Palencia, la monja que podría sustituir al Papa

Dolores Palencia es una religiosa mexicana que rompió con 20 siglos de tradición en la Iglesia Católica.

La religiosa fue designada como presidenta delegada del sínodo 2021-2024 codo a codo con los obispos y el Papa Francisco, responsabilidad que comparte con la laica japonesa Momoko Nishimura.

En entrevista con Una Vida Nueva, la hermana Dolores contó que todo comenzó con una llamada a las 5:30 de la mañana. Era el cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo.

En esa llamada el jerarca le dijo: “Hermana, el Papa la invita a ser delegada presidenta del sínodo”. Confiesa que la primera sorprendida fue ella y su reacción fue preguntar qué significaba eso.

La respuesta del cardenal, medio en broma, fue: “a falta del Papa usted lo reemplazaría”.

Una mujer después de dos mil años

El Papa Francisco provoca acciones y toma decisiones polémicas en la Iglesia. La designación de la hermana Dolres Palencia, como presidenta delegada del sínodo 2021-2024, es una de ellas porque nunca hubo una mujer dirigiendo a obispos y cardenales en un espacio oficial de Roma.

Dolores Palencia entre jerarcas

El sínodo se realiza en Roma, en El Vaticano, en el aula Pablo VI, allí se reúnen y estudian la actualidad de la Iglesia. También debaten los posibles cambios que necesita la institución en la actualidad.

“Muchos obispos se me acercaron y me dijeron, hermana se da cuenta, hace 20 siglos que no había una mujer presidenta delegada del sínodo, es la primera mujer en 20 siglos (…) Es una gracia enorme”, confiesa Dolores en la entrevista.

Una de las cosas que recuerda de estos espacios, es que todos decidieron llamarse por el nombre de pila: solo por el nombre con el que los habían bautizado.

