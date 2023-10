“La Iglesia está cambiando”

La Iglesia esta cambiando y podría cambiar más con el resultado del “Sínodo de la Sinodalidad”. En la reunión de los obispos, sacerdotes y laicos se discuten temas importantes como el diaconado o el sacerdocio de las mujeres.

El obispo de la diócesis de El Tigre, monseñor José Romero está expectante de la síntesis de este sínodo que pretende encontrar pistas para descubrir “el signo de los tiempos”.

En esta ocasión, la reunión no es solo para los obispos sino que también participan laicos y podrán votar hombres y mujeres. Este domingo saldrá la síntesis redactada por por una comisión, de la que forma parte el obispo de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje.

El documento final del “Sínodo de la Sinodalidad” será publico en el año 2024.

La Iglesia que cambia

El Papa Francisco ha insistido en el trabajo de la Iglesia y que no se trata de convertirla en una Organización No Gubernamental (ONG).

En los nuevos tiempos la mayoría de nuevos bautizados provienen de África y eso debe decir algo para promover cambios en la forma de relacionamiento con este continente.

El Sínodo es un proceso que lleva dos años de diálogos de abajo hacia arriba y ahora es importante bajar la síntesis del debate a la feligresía a través de las parroquias y centros donde actúa la Iglesia católica.

Opción por los pobres

La vocación de la Iglesia es el servicio, en esta época tiene el reto de visibilizar a los pobres. El Papa ha creado condiciones servicios en Ciudad Vaticano para dignificar la vida de las personas habitantes de la calle.

Pero el reto es incidir en lo tomadores de decisiones para cambiar la realidad de pobreza estructural que afecta a millones de personas en el mundo.

En el programa Háblame bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, monseñor Romero dijo que la Iglesia debe ratificar su opción preferencial por los pobres.

También es relevante trabajar por el Cuidado de la Casa Común porque los que más sufren son los pobres. En la vida cotidiana “que la plata no se come, que el petróleo no se come”.

Escuche la entrevista completa que sostuvo monseñor José Romero con la periodista Carlota Rojas:

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.