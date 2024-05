Denuncian que en Guárico hay un déficit del 50 % de personal de enfermería

La directiva del Colegio de Enfermería del estado Guárico denunció que más de 50% del personal de enfermería en los hospitales de la entidad abandonó sus puesto de trabajo por los bajos salarios que perciben y que han conllevado a que tengan que buscar otras fuentes de empleos mejor renumeradas.

Petra Malavé, presidenta del gremio, subrayó que el déficit del personal que queda laborado dentro de los centros de salud, tenga que sobrecargarse de trabajos ante la falta de relevos en los turnos de guardias.

“Algunas veces hay uno de guardia en la noche atendiendo a más de 50 pacientes. Esto está sucediendo en todos los hospitales, principalmente en el hospital Israel Ranuarez Balza, donde tenemos un marcado déficit de personal”, dijo Malavé.

Confirmó que los profesionales de enfermería que se gradúan de las universidades no quieren ingresar a los hospitales por el pago de salario que no cubre las expectativas. “Son 20 dólares mensuales que no les alcanza para cubrir necesidades vitales como alimentación, servicios y viviendas”.

Malavé rechazó el nuevo aumento en el Bono contra la Guerra Económica que no tiene incidencia en las prestaciones de los trabajadores.

Rebuscarse con otros oficios

Delcy Orasma, quien es enfermera activa con 21 años de servicios, señaló que ha tenido que trabajar cuidando adultos mayores y vendiendo algunas mercancías para poder cubrir los servicios básicos de su hogar.

“Mayormente viajo a las grandes ciudades, compro ciertos productos y los revendo aquí, porque de verdad no me da la base”, explicó.

Orasma indicó que tiene un hijo estudiado en la universidad y tiene que trabajar todos los días, lo que provoca que no tenga descanso.

“De verdad no sé cómo hago; prácticamente no duermo. Es raro cuando digo que duermo en mi casa, porque tengo que estar cuidando a un adulto mayor y a veces hago labores sociales que son gratuitas. No duermo y tengo a un hijo en la universidad. Soy madre y padre, y tengo que ayudar a ese muchacho a levantarse”, expresó la enfermera.

