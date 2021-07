¿Dónde está la autopista Cantaura-El Tigre?

En el año 2013, el entonces gobernador de Anzoátegui, profesor Aristóbulo Istúriz, afirmó: «la revolución, en materia de vialidad y transporte, le está respondiendo al estado Anzoátegui. Este pueblo debe sentirse satisfecho de que se está trabajando y me siento orgulloso de ello». Un año antes, en 2012, el candidato entregó al CNE el plan de gobierno para el periodo 2012-2016 y en este documento se lee: “…terminación autopista Cantaura – El Tigre”

En ese momento (2013), también el titular del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, se mostraba optimista ante la proyección de mejoras viales, en el que se llevaría a cabo la entrega de cuatro obras significativas: el distribuidor Molorca en Puerto La Cruz, el elevado Los Pájaros en Barcelona, y la ampliación de los puentes Río Guanipa y La Magnolia en la carretera Cantaura-El Tigre.

Con estas obras se buscaba mejorar el tránsito vehicular. Según declaraciones del ministro El Troudi, se invirtieron 440 millones de bolívares fuertes -anterior a la reconversión monetaria-. Unos 102 millones de dólares, aproximadamente, según la tasa oficial de aquel año.

El distribuidor Molorca fue inaugurado el 26 de mayo de 2014, según reseña la web del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Para esta obra se invirtieron 80 millones de bolívares, unos siete millones de dólares según el cambio oficial de la época. Según las autoridades, la obra conectaría a la avenida intercomunal Jorge Rodríguez con la Argimiro Gabaldón y beneficiaría a unos 86 mil carros que a diario transitan por esta zona.

La misma web del ministerio, en septiembre de 2015, informó que en noviembre de ese año, estaría listo el elevado Los Pajaritos, que se invertirían 293 millones de bolívares buertes. Unos 26 millones de dólares, aproximadamente, según la tasa oficial. Esta obra beneficiaría a 500 mil personas de esta zona de Anzoátegui.

Foto: Ministerio del Poder Popular para el Transporte

Por su parte, para los puentes de Río Guanipa y La Magnolia se invirtieron 817 millones 513 mil 312 bolívares fuertes. 72 millones de dólares según la tasa de cambio oficial. El primero de agosto de 2014 la obra no estaba concluida, según reseña del propio ministerio de transporte en su página web.

Foto: Ministerio del Poder Popular para el Transporte

¿Qué dicen los transportistas de las carreteras de Anzoátegui?

Clemente Ramírez, gandolero con más de 8 años transitando por las carreteras del estado Anzoátegui y otras zonas del país, revela cómo es transitar por estas vías.

“Tengo varios años trabajando por la carretera de El Tigre a Barcelona y de aquí a Pariaguán. Esas vías no están muy buenas. No es que no les han metido la mano, pero no las han puesto en óptimas condiciones para poder transitar”, apuntó.

“Aparte, hay mucho peligro porque roban en las carreteras. No se puede espichar un caucho, no te puedes parar. Tienes que buscar un punto de control para poder estacionar para repararlo”, relató Ramírez.

Además, detalló que “ninguna de las vías están en buenas condiciones”. Hasta el kilómetro 52 la carretera no se encuentra en buen estado, pues hay demasiados huecos. Aseguró que “otra carretera que está en mal estado es la de El Tigre – Pariaguán». Está llena de huecos, según el chofer.

Miguel Jaramillo, quien se gana la vida realizando traslados de pasajeros hasta la zona norte del estado Anzoátegui, detalla que debido al mal estado de las vías su vehículo sufre daños.

“La vía Cantaura – Barcelona está bastante dañada. Sería bueno que por lo menos le hagan un bacheo porque hay huecos que son peligrosos, que explotan los cauchos. Sería bastante bueno que hicieran por lo menos un bacheo”, insistió.

En relación al tramo carretero que conduce de Cantaura a El Tigre, indicó que la culminación y construcción de una autopista sería una buena opción para ahorrar tiempo. “Sería maravilloso porque llegaríamos más rápido al destino, sería bastante bueno que por lo menos se terminara esa vía”.

No se puede negar

El diputado a la Asamblea Nacional Luis José Marcano, quien también es presidente de la Corporación de Anzoátegui, publicó a través de las redes sociales que las vías, en algunos tramos de la entidad, se encontraban deterioradas. Por lo que solicitó “solventar la grave situación de la vialidad en la entrada al elevado de la redoma de Los Pájaros de Barcelona (…) no hemos avanzado. Asfaltemos esto esta misma semana, ¡es urgente!». Posteriormente, hizo un llamado al rescate de los peajes en la entidad.

La redoma de Los pájaros se localiza en la ciudad de Barcelona; municipio Simón Bolívar. Conecta las avenidas Fuerzas Armadas; José Antonio Anzoátegui; Argimiro Gabaldón y la autopista José Antonio Anzoátegui. Fue construida en 1954 y actualmente presenta fallas en el pavimento y pone en riesgo a los conductores que cruzan el estado Anzoátegui.

Hablan los expertos

Jesús Guaita, director de la Oficina Coordinadora del Ejercicio Profesional del Colegio de Ingenieros del estado Anzoátegui y presidente de la Comisión de Vialidad, fue enfático en asegurar que el deterioro en corto tiempo de los tramos carreteros se debe a la calidad de los materiales y la falta de mantenimiento.

“¿Qué haces con construir si no tienes mantenimiento?”, se preguntó.

Asimismo, afirmó que por mucho tiempo -más de 15 años en algunos casos-, al pavimento no se le ha hecho mantenimiento, por lo que se fueron deteriorando más las carreteras. Esto, sumado a que se ejecutan las obras de forma muy desorganizada.

De acuerdo a los ingenieros y expertos en vialidad, es necesario realizar mantenimiento preventivo a las carreteras de acuerdo a su tipo. Para las autopistas o carreteras por las que transita carga pesada, las reparaciones deben hacerse anualmente y en vías de poco tránsito, los arreglos no pueden superar los cinco años de periodicidad. En Venezuela existe el “Manual de Mantenimiento Vial», emitido mediante la resolución Nº 166 de fecha 05 de junio de 1986, publicado en Gaceta Oficial Nº 33.487 de fecha 9 de junio de 1986.

El ingeniero catalogó de «paños tibios y campaña electoral» los trabajos que se están llevando a cabo por parte de CorpoAnzoategui en la figura del protectorado político para la recuperación de algunas vías en la zona norte del estado. “Como estamos en campaña electoral realizaron esos trabajos», afirmó, en referencia a las reparaciones que se ejecutan en varios puntos de las carreteras de Anzoátegui en las últimas semanas.

El especialista fustigó el hecho de que utilicen como solución el bacheo en vez de asfaltar de nuevo. “Eso es lo que no se debería hacer, porque ya ese asfalto ha cumplido con su periodo de servicio. Ese asfalto debe ser descalificado y quitarlo para luego proceder a asfaltar nuevamente”, argumentó.





Así son algunas de las carreteras de Anzoátegui.

El experto señaló que esa recuperación sería de corta duración “por los bordes entre el asfalto nuevo y el viejo. Por allí se sigue rompiendo el trabajo que están realizando”. Recordó que el Colegio de Ingenieros ha advertido sobre la situación que se está presentando en el colapso de algunas obras y vías, pero no son escuchados.

Según el Manual de Mantenimiento Urbano de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, una capa asfáltica puede durar entre cinco y veinticinco años, depende del mantenimiento preventivo, el clima, el tránsito, el tipo de asfalto y otros elementos que inciden en el contexto de esa vía.

“El ingeniero Freddy López, presidente del Colegio, y yo salimos todos los años a recorrer las vías principales del municipio Bolívar y regresamos. Al siguiente día nos trasladamos hasta Boca de Uchire y viceversa, tomando los detalles y elaborando informes para entregarlos para que tomen en cuenta y ejecuten los trabajos, pero no son tomados en cuenta”, acotó.

Autopista Tigre – Cantaura, un sueño frustrado

La construcción de la autopista Cantaura – El Tigre se soñó a mediados del siglo XX, cuando los primeros exploradores de las transnacionales petroleras abrieron el camino para construir la carretera que hoy sobrevive. Desde 1933, aproximadamente, la carretera fue la vía de acceso desde el norte hasta el sur de Anzoátegui. En el año 2004 inició la construcción de la autopista y hasta hoy solo se han puesto en funcionamiento 17 kilómetros.

En esa trayectoria de Google Maps debería estar la autopista.

El 9 de octubre del año 2011, el diario El Tiempo publicó un reportaje titulado “Autopista Cantaura – El Tigre siete años paralizada”, en el texto periodístico se detalla que:

«En julio de 2004, el gobernador de entonces, David de Lima, culminó el primer tramo de la nueva carretera que comunica a los municipios Freites y Simón Rodríguez. Fueron 17 kilómetros entre el distribuidor El Merey y la curva de La Parchita. En 2005, el mandatario Tarek William Saab construyó 2,2 km y anunció que introduciría un proyecto para concluir los trabajos».

La realidad revela que la autopista sigue siendo una opción. Los habitantes de la zona sur de Anzoátegui todavía dependen de la vieja carretera para llegar a la ciudad de El Tigre o seguir al estado Bolívar.

Según el mismo reportaje, desde el 2004 quedan pendientes por construir 30 kilómetros hasta la capital de El Tigre. En febrero de 2011, se aprobaron 60 millones 256 mil 311 bolívares fuertes, aproximadamente 14 millones de dólares para reparar la troncal 16, en el tramo de La Madama-El Tigre.

Según el exgobernador Tarek William Saab, en la edición 278 de su programa de radio “Tarek rinde cuentas” ese dinero se invertiría en: ampliar el ancho de la vía en ambos lados desde los 7.2 metros hasta un total de 14 metros. Quedará con sus dos canales de circulación de cuatro metros, más un par de hombrillos de tres metros. Además, recuperarán los drenajes longitudinales y transversales de la vía.

Pero ¿qué pasó con la autopista?

Para el experto en gerencia e ingeniero Tito Mata, concretar la fase final del proyecto desde la curva de La Parchita -que pasaría por la carretera que conduce a Pariaguán, como estaba concebido desde sus inicios- no sería favorable para la población de El Tigre, ya que dejaría a la ciudad “como un pueblo olvidado”.

El ingeniero pide que, de activarse nuevamente este proyecto de modernización vial, en vez de continuar la construcción de la autopista, se mejore la carretera que ya existe para que brinde mejores servicios a la ciudadanía.

La realidad es que, hasta este año 2021, la autopista no se construyó completamente. El proyecto de la autopista, que además contempla una línea ferroviaria, está incompleto. ¿Se terminará?, ¿se investigará el uso de los recursos aprobados desde el año 2004?

Mientras tanto, los camioneros, pasajeros, gandoleros y transportistas deben maniobrar a mano firme por la troncal 16 y todos se preguntan: ¿dónde está la autopista Cantaura-El Tigre?