Dr. Veitía: “El Coronavirus llegó para hacernos daño por mucho tiempo”

El médico Guillermo Veitía dice sentirte “sumamente preocupado” ante el repunte de casos de COVID-19 en Venezuela, según las propias estadísticas que a diario informa el gobierno nacional, sobre todo en los últimos cuatro días.

Basa su alerta también sobre la observación que ha venido haciendo en los últimos días tanto en el hospital donde le toca trabajar como en la calle. Nota que ya hay personas que no están usando el tapabocas y algunas no están guardando el distanciamiento debido cuando se concentran en espacios cerrados.

Por estos aparentes “descuidos” remarca que aún sigue siendo parte fundamental para la prevención “la parte educativa…es lo que me está preocupando porque no la estamos cumpliendo”.

Reconoce que en la primera etapa de la cuarentena la medida fue acatada “más o menos, en un porcentaje aceptable”. Pero en esta segunda fase percibe que supuestamente “estamos aflojando y eso es peligrosísimo…porque el incremento de los casos está relacionado con la falta de educación por parte nuestra”.

Dicho de otro modo, para el médico lo que ha sucedido es una desobediencia colectiva de las normas de cuidado recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Es por ello que insiste en que todo ciudadano debe convertirse en un verdadero promotor de salud. Para cumplir con este principio “no es necesario ser médico”. Se trata, según su criterio, de ser ciudadanos que tengan a la salud como prioridad.

Llama a mirarse en los espejos que muestran otros países de Europa, de América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a índices de mortalidad por la pandemia.

Recalca que la observancia de estas medidas ayudará considerablemente a disminuir la propagación del COVID-19 en el país.

Y al respecto Veitía es tajante cuando afirma que “no volveremos a la normalidad…el Coronavirus llegó para hacernos daño durante mucho tiempo”.

Por tanto, no pone sus esperanzas sobre el desarrollo de vacunas, cuyos experimentos ya están haciendo varios países “pero que no será de la noche a la mañana”, sino en la capacidad de cuidado mutuo que los venezolanos podamos desarrollar.

Como ejemplos para graficar este exhorto reseña que hay personas asintomáticas que no lo saben “pero están transmitiendo el virus a través de las gotas de saliva”. O cuando se va al supermercado y se toma un tomate y resulta que antes ya había sido tocado por una persona infectada.

Es por estos riesgos que recomienda lavar frutas, verduras y hortalizas con bastante agua y vinagre. Igualmente saber usar el tapabocas “porque he visto mucha gente con el tapabocas en el cuello y la nariz descubierta”.

Similiares recomendaciones le hace a los comerciantes como charcuteros y panaderos. “Deben usar el tapabocas y guantes”.

“Es un problema grave de salud pública”

Con esta aseveración el gastroentérologo también pretende encender las alarmas. Refiere que al inicio de la pandemia “los síntomas tenían que ver con problemas respiratorios”.

Pero, al parecer, el “virus malo” ha evolucionado y ahora presenta nuevas manifestaciones. “Ahora nos estamos dando cuenta que ocasiona múltiples síntomas porque la enfermedad es más compleja de lo que pensábamos al principio”.

Según sus estudios la enfermedad ahora se puede manifestar como una diarrea, como lesiones de piel, como afecciones en órganos como riñones y corazón. Es lo que llama en términos clínicos “complicaciones múltiples”.

No obstante, no pretende que se le llame alarmista hacia la gente sino como educador de la comunidad “para que sepamos que estamos ante una pandemia que nos puede matar si nosotros no hacemos las cosas correctamente”.

Es reiterativo en señalar que el tiempo de duración del COVID-19 va a depender del uso adecuado por parte de los ciudadanos de las normas sanitarias y de alejamiento físico.

Para alcanzar un tiempo prudencial para ir flexibiizando la cuarentena en Venezuela recomienda “lavarnos las manos, estornudar poniendo el codo, no tocarnos los ojos y la nariz sin habernos lavado las manos y consultar cuando tengamos síntomas importantes…y el distanciamiento fundamental de más de metro y medio para hablar con la gente”.

Las alcaldías pueden hacer mucho para la prevención

El galeno está convencido de que las direcciones de salud de las alcaldías tienen un gran trabajo que realizar. Específicamente habla de ejecutar acciones que lleven a educar a las comunidades “a través de perifoneos, por las redes, trípticos, mensajes…hablar con los líderes comunitarios para que ellos se encarguen difundir la promoción de la salud”.

Sugiere que estos funcionarios deben cumplir este trabajo “de un forma abnegada, entregada, con cariño porque creo que lo que hace falta es hacer las cosas con amor”.

Pero es conciente que si la ciudadanía “no reflexiona” sobre las medidas de cuidado “se tendrán que colocar medidas más estrictas o incrementar las que están”. Sin embargo, insiste en que los responsables de la salud de la familia, de los amigos, de los vecinos “está en nuestras manos en este momento”.

Y ante las urgencias de salir de la casa, sobre todo para generar ingresos, Veitía es enfático al anteponer primero la salud que la economía. “Sin salud no hay economía… la economía se recupera estando saludables”.