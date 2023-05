Edgar Silva: “el ajuste de sueldo es más bien un desajuste”

Sobre el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro en cuanto a cestaticket y bono de guerra, el coordinador nacional del Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, Edgar Silva, dijo que más que un “ajuste” hubo un “desajuste”.

“Este ajuste de sueldo es más bien un desajuste, porque el bono lo rebajaron, el pensionado no recibe cestaticket y para quienes lo reciben sigue siendo insuficiente”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

“El bono que era de 44 dólares bajo a 30 dólares. El pensionado no recibe cesta ticket, pero lo más grave es que no todos los pensionados y adultos mayores lo perciben, ya que muchos no están inscritos en el sistema Patria”, agregó.

Es decir, los pensionados se quedarán con los 5,25 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (04 de mayo), “pero seguramente la próxima semana será menos dado ese proceso inflacionario que vive nuestra economía”.

Según él, la mayoría de los pensionados venezolanos sobreviven de las remesas, ayuda familiar, iglesias y otras organizaciones humanitarias.

Añadió que Maduro debería otorgar un bono para hacer frente a la “guerra” que tiene su Gobierno contra todos los venezolanos.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.