Efraín Rincón: por falta de respuestas nació la categoría “opositores huérfanos”

El politólogo zuliano Efraín Rincón informó que a través de la encuestadora Consultores 21 pudieron detectar que existe un 15% de la población venezolana que, aunque es opositora, quedó “lastimada” por la falta de acciones y respuestas del liderazgo opositor. Este grupo ha sido incluido en una nueva categoría llamada “opositores huérfanos”.

Rincón agregó que, aunque estadísticamente pueden representar un número muy bajo, es una cifra determinante de cara a las elecciones primarias a realizarse en los próximos meses.

“Son venezolanos que se cansaron de esa diatriba, miraron al gobierno esperanzados y salieron lastimados en algún momento. Luego fueron leales a ese liderazgo opositor, marcharon, manifestaron y al final quedaron sin propuestas”, resaltó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

En ese sentido, Rincón señaló que ese grupo de personas decidió sobrevivir frente a la incapacidad de ambos factores: gobierno y oposición. Por esa razón, “vemos un fenómeno interesante ahora de emprendimientos con mucha fuerza que, aunque es informal en su mayoría, hay una gente que está respondiendo”.

Rincón destacó que los líderes opositores deben tomar en cuenta las demandas de la ciudadanía a la hora de formular sus propuestas de gobierno.

Explicó que a diferencia del año 2014 y 2017, donde las protestas tenían una razón política pues reclamaban que el gobierno cumpliera con procesos democráticos, ahora se observa un “país prendido”, aunque con protestas sectorizadas, todas por una misma demanda: lograr reivindicaciones laborales.

“Hay protestas sectorizadas que no tienen nada que ver con las del 2014 o 2017. Hoy en día el foco es la economía. Si los candidatos no le toman el pulso al país, pues no vamos a pescar esa gente. Ojo: está desinteresada, frustrada, pero cree en la posibilidad en un cambio”, aseveró.

El experto en temas electorales sugiere que los candidatos deben “cambiar el chip” e identificar y tener claro los problemas de la gente.

“Y eso no significa que los temas preponderantes ya no sean libertad y democracia, pero la gente para poder creer en democracia debe escuchar propuestas que se acerquen a su bolsillo, donde los derechos de los trabajadores sean respetados y no perder el foco de que en la medida que tengamos una mejor democracia, tenemos una economía más fuerte y más sana”, detalló.

Para finalizar, Rincón indicó que para las elecciones primarias no solo se trata de obtener una candidatura unitaria. “Es el líder nacional que va a aglutinar voluntades, a canalizar toda esa desesperanza y desconexión de la gente y va a plantar propuestas que se parezca a las exigencias de la gente y en definitiva vamos a hacer lo que en política es natural: contrastar. Ver lo que ofrece una opción y lo que ofrece la otra”, sentenció.

