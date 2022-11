Efraín Rincón: Sin liderazgo único no será posible vencer a Maduro

Para los venezolanos, la política es un tema de menor importancia si se compara a años anteriores. Esto lo explicó el politólogo Efraín Rincón, miembro de Consultores 21, como un fenómeno que se ha formado debido a los errores de los políticos de Venezuela que a fin de cuenta han creado disconformidad y desconfianza.

De acuerdo con Rincón, se ha observado en encuestas (que la organización ha hecho) que el apoyo al proceso de negociación entre el gobierno y la oposición ha disminuido sustancialmente. Dijo que se evidencia que el país está dividido en torno a la conveniencia o no de reiniciar el diálogo.

“Esto es justificado completamente porque los procesos anteriores han generado muchas expectativas y pocos resultados. La gente siente que se ha perdido el tiempo y no ha habido soluciones concretas”, afirmó este jueves 17 de noviembre en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

Afirmó que para cambiar este panorama se necesita un liderazgo único que sea capaz de manejar el bloque democrático. De no ser así, no será posible generar cambios para el 2024 ni vencer a Maduro. Y será más complicado si la oposición no enfrenta su mayor problema: la división política.

Si no hay un liderazgo unitario, “no hay posibilidades de que Maduro pueda perder la elección. Sin un liderazgo único, no un candidato, (sino) un liderazgo único que sea capaz de manejar al bloque democratico en una sólida legitimidad, no será posible generar cambios en el 2024”, dijo.

Rincón considera que quien vaya a liderar el cambio “debe ser una persona con capacidad para resolver los problemas, con voluntad, una persona cercana, capaz de conectar con la gente y de fortalecer el sentimiento de esperanza”. Además, debe ser incluyente e innovador que logre unir a todos los venezolanos en un proyecto común y sea capaz de enterrar paradigmas antiguos de la política y proyectar nuevos paradigmas en Venezuela.

“El líder que proyecte eso, sin duda, va a tener una profunda proyección y va a ganar la elección”, aseguró.

La gente quiere primarias

Algunos partidos de la oposición se agruparon para preparar unas primarias electorales a fin de lanzar un candidato unitario para enfrentarse al actual presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hay sectores de la misma oposición que han decidido saltárselas porque ese “círculo” de la oposición no toma en cuenta sus propuestas.

“Solamente habla el círculo que le interesa a la política y este es un tema (las primarias) que debe estar de boca en boca. La gente está consciente de que las primarias se constituyen en un buen mecanismo. Es positivo para generar la posibilidad de poder en el 2024, para mejorar los niveles de abstención. Es positivo para encaminar el cambio que anhela la mayoría de los venezolanos. Pero no se nos habla con suficiente claridad, no se nos dicen las cosas como son y mientras esto suceda, seguirá habiendo escepticismo. Y más cuando la gente está observando la dificultad para generar acuerdos en el bloque democratico”, expuso.

Para Rincón, deberían todos los partidos de la oposición apostar por un compromiso sólido, tal como quieren los ciudadanos que todavía tienen fe en el cambio.

Agregó que “la verdad es que se han cometido demasiados errores por parte de la oposición. Ha habido demasiada inconsecuencia. El compromiso con el país se debilita y la gente lo que quiere es escuchar una nueva voz que definitivamente le genere esperanza y confianza a la gente en este proceso”.

“Si en la oposición son incapaces de instrumentar los mecanismos para generar este cambio, entonces vamos a tener muchos problemas”, sentenció.

“Nosotros tenemos la capacidad de generar una mayor movilización ciudadana en ese proceso electoral. Lo importante es que quien gane se comprometa y conecte con el país. Y que los que pierdan asuman el compromiso de apoyar un proyecto común, que no salten la talanguera y se conviertan en candidatos independientes. Eso seria nefasto para los resultados de la oposición en 2024”.

Por otro lado, el politólogo cuestionó la demora de la oposición en explicarle a los ciudadanos el proceso de las primarias y mientras más tiempo pase, más ventaja tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).