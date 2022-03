El camino de obstáculos para vacunarse en Venezuela

Una nueva emisión de #ConversacionesFueraDelAire se realizó este viernes 18 de marzo en donde se conversó con la periodista del portal web Prodavinci, Luisa Salomón, sobre su reportaje «Las vacunas que no fueron«, en donde se evidencia el camino de obstáculos que deben sortear los padres para vacunar a sus hijos en Venezuela.

Salomón dijo que para realizar ese trabajo periodístico entrevistó a papás y mamás quienes manifestaron no saber en cuál sitio colocarles las vacunas tradicionales a sus hijos durante los primeros meses de restricciones en el país, luego de haberse detectado el primer caso de COVID-19.

«Me decían ‘mira, yo no sé a dónde buscar las vacunas que necesita mi hijo’, no tenían idea de qué vacuna se tenía que colocar porque son muchas y porque no podían ir al pediatra porque había restricciones: no había gasolina, tampoco transporte público, no había efectivo», expresó la periodista a Radio Fe y Alegría Noticias.

Indicó que esos factores se unieron para que durante el confinamiento estricto muchas personas decidieran retrasar las vacunaciones.

Además de ello, Salomón dijo que se encontró en un distrito sanitario a niños que estaban recibiendo su primera vacuna a los dos, tres o cuatro años de edad, «que es una situación muy grave».

Apuntó que el esquema de vacunación en Venezuela inicia en el primer día de nacido, «es decir que desde el primer día de vida se deberían poner las vacunas como la BCG y la primera dosis de hepatitis b, a partir de allí a los dos meses vuelven los niños para las primeras dosis de las vacunas básicas: polio, difteria, tétanos, pertussis. Después, a partir de los dos años, empieza sarampión, rubéola y parotiditis».

Cuando se encontraba en la fase de reporteo de calle Salomón se dirigió al distrito sanitario de San Martín, uno de los más grandes de Caracas, allí se encontró con dos niños, uno tenía dos años de edad y el otro cuatro, ninguno se habían colocado ni una sola vacuna.

«Las enfermeras que estaban atendiendo les explicaban a las mamás la importancia de que por favor regresaran para colocarles las siguientes dosis», indicó Salomón.

Agregó que ese es otro problema porque a muchos niños no se les coloca la vacuna, lo segundo es que la continuidad está interrumpida, en otras palabras, hay niños que se les coloca la primera dosis y no reciben más.

«Esto ocurre muchas veces por falta de información, porque las personas van y les dicen que no hay vacunas, les piden que lleguen en cierto horario y si lo hacen después de cierta hora ya no están vacunando», indicó la periodista.

Por otro lado está el personal del distrito sanitario que dice que tienen problemas con el transporte y por esa razón no se pueden quedar en la tarde atendiendo pacientes.

A todo lo anterior se suma una cantidad de dosis específica o limitada como la vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis las cuales llegan en un dial que trae 10 dosis y no se puede guardar abierto.

«Es por ello que no pueden poner las vacunas todos los días, las deben colocar los jueves para acumular pacientes y asegurarse de que hayan suficientes personas para no dejar el dial abierto y perder una dosis», refirió.

Explicó que este tipo de situaciones hace pensar que si ya hay que incentivar a la población a que busque las vacunas de los niños y cuando lo hacen se encuentran con obstáculos es muy poco probable que no regresen.

«Eso implica una población mucho menos sana y también es un peligro de salud pública para todos, especialmente en un contexto de pandemia que uno pudiera entender que las autoridades habrían comprendido la importancia de incentivar la vacunación, y sin embargo estamos teniendo graves problemas para aumentar nuestras coberturas con respecto a las vacunas», alertó.