El Caracazo en retrospectiva con el padre Trigo

Han pasado 34 años de El Caracazo que fue el punto crítico para una población inconforme con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y sus políticas neoliberales, que salió a las calles y se enfrentó contra el poder represivo de militares y agentes policiales, causando un estallido de disturbios, saqueos y decenas de muertos.

El Caracazo para Pedro Trigo, sacerdote jesuita e investigador del Centro Gumilla, es un recuerdo “espantoso” porque fue un momento de intensos saqueos y lucha con la fuerza armada que tenía orden de atacar. Esto dio paso a una “masacre” que afectó a muchas familias.

“No se veía ninguna esperanza” en esa época porque Carlos Andrés Pérez, con sus políticas, hizo un “sálvese quien pueda”

¿Qué puede aprender la Venezuela de hoy de El Caracazo que escribió una nueva historia en el país?

Para él, la población de Venezuela no ha aprendido la verdadera lección que dejó El Caracazo. Dijo que solo se ha aprendido de parte de las autoridades que no se puede jugar con el pueblo. Que los ciudadanos sí tienen el poder y que el gobierno de turno los quiere “arrinconar” para hacer creer que no vale.

En este sentido, expuso que es el pueblo que, actuando, creando un cuerpo social robusto, relacionándose y fortaleciendo las asociaciones, puede lograr cambios sociales en su país y fuera de esas fronteras.

Reflexionó sobre la situación actual de Venezuela y aseguró que con el Dios supremo y las iniciativas sociales se podrá obligar al Gobierno a oír a los ciudadanos.

“Ese es el único camino (…) la única opción humanizadora y está en nuestras manos. Hay que insistir en que esto no es un mero sueño”, manifestó este 2 de marzo en una conversación para el programa De Primera Mano, que se transmite por Radio Fe y Alegría Noticias.

(vía Alba Ciudad/AVN). (vía Alba Ciudad/AVN).

(Foto vía Alba Ciudad/AVN).

(vía Alba Ciudad/AVN). (vía Alba Ciudad/AVN).

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.