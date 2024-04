El dúo Estopa vibró en el Poliedro de Caracas

Tras 10 años de ausencia Estopa visitó Venezuela para iniciar su gira de 25 aniversario y se reencontró con sus fanáticos que cantaron a todo pulmón.

El dúo español Estopa se presentó este jueves 18 de abril en el Poliedro de Caracas para celebrar sus 25 años de carrera y el inicio de su gira mundial. Los hermanos catalanes llevaron nostalgia a todos sus fanáticos que se dieron cita, aunque previamente disfrutaron del talento de los también hermanos Rafa y Chinin, quienes ofrecieron su sello gitano con flamenco.

Rafa y Chinin se subieron al escenario a la s8:30 de la noche interpretaron Cuando te vea, Luna llena y Ding dong temas inéditos que cantaron junto a Jambené, entre otras, de acuerdo a una nota de prensa enviada a Radio Fe y Alegría Noticias.

Cuando el reloj marcó las 10:30 de la noche le tocó el turno a los hermanos David y José Manuel, Estopa, y arrancaron su concierto con Tu calorro para la euforia de los presentes, quienes junto al dueto demostraron felicidad durante todo el show.

Estopa cantó más de 30 temas

Los cantantes no dudaron en expresar su sentir y agradecer a todos en el Poliedro por acudir a este, el primer concierto de la gira por Latinoamérica y así interpretar las más de 30 canciones que hicieron vibrar a sus fanáticos: Cacho a cacho, El día que tú te marches, Vacaciones, Cuando amanece, Sola, Ya no me acuerdo, La raja, Poquito a poco, Cajones, Luna Lunera, Me falta el aliento, Fuente de energía, Ranchera, Vino tinto, Ojitos rojos, Me quedaré y Como camarón y más.

Este reencuentro de Estopa con su público venezolano estuvo pleno de emociones y nostalgia, sentimientos que resultaron posibles gracias a Qubix Productions y Oz Shows, las empresas productoras que se encargaron no solo de traer al dúo a Venezuela, sino también de la organización y seguridad.

