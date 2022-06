El judo, karate y bowling venezolano brillan en Valledupar 2022

El himno nacional se sigue escuchando en Valledupar, Colombia, en los Juegos Bolivarianos 2022. Esto, gracias a las preseas de oro conseguidas por las atletas de judo, karate y bowling luego de dos días haber iniciado formalmente las competencias.

El karateca Cleiver Casanova se colgó la dorada en la modalidad kata individual masculina después de vencer en la final al Larry Genaro, representante de la República Dominicana.

Con una gran sonrisa por el objetivo alcanzado, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias acerca de lo que significó ese triunfo. “Muy contento porque por primera vez estoy haciendo un ciclo olímpico, yo estaba en la modalidad de Antonio Díaz, ahora se me está dando la oportunidad y buscaré los mejores resultados”.

Informó que se prepara para los próximos eventos multidisciplinarios como son los Suramericanos Asunción 2022 y los Panamericanos Santiago 2023.

Foto: Beatriz Saballett/enviada especial/Radio Fe y Alegría Noticias

En esta misma disciplina, la venezolana Yorgelis Salazar, en la especialidad del kumite -50kg, una referente mundial, luchó hasta el final, pero no pudo contra la rival guatemalteca y se quedó con la medalla de plata “quería la de oro, pero estoy muy orgullosa, luego de mucho esfuerzo. He luchado contantemente. Quizás se me dé el primer lugar dentro de dos semanas en los juegos mundiales de karate”, expresó Salazar.

Del 7 al 17 de julio en Birmingham, Estados Unidos, Yorgelis tendrá la oportunidad de seguir escalando en el ranking mundial.

Entretanto, en el kata femenino, Andrea Armada se llevó la de bronce; mientras que Claudymar Garcés consiguió plata en el kumite -61kg.

Más medallas bolivarianas

Esa misma mañana, Fabiola Díaz en los -52kg su puso la de oro. Díaz anteriormente habia ganado la dorada en los Panamericano junior en Cali 2021, además de ella, Kady Cabezo igualó el resultado de su paisana pero en los -57kg. Ya luego Iván Salas se conquistó la de plata en -60 kg.

En otras disciplinas la tachirense, Lilibeth Chacón se quedó con el bronce en ciclismo de ruta, venía de ser campeona bolivariana en 2013 y 2017. En los bolos, Luis Robaina fue el mejor y obtuvo el primer lugar y en Remo, José Guipe se adjudicó la de plata.

Los Juegos Bolivarianos apenas empiezan aún quedan muchos días de acción en el país cafetero y Venezuela luchará contra su rival más fuerte en la historia de estos juegos, Colombia.