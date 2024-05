El poderoso Luis Arráez es el líder de bateo de la Liga Nacional

El poderoso toletero venezolano Luis Arráez se convirtió en el líder de bateo de la Liga Americana de la MLB la noche del miércoles 29 de mayo.

Los números de Arráez que corresponden al mes de mayo son sorprendentes y muestran que el venezolano pasa por un momento muy explosivo con el bate.

De hecho, sus números son tan buenos que ya está en la cima de la tabla de los toleteros más poderoso de la Liga Nacional. Si mantiene este nivel de bateo, es muy posible que Luis Arráez gane por tercer año consecutivo el titulo de bateo.

Su historial muestra que es el primer jugador de la franquicia de los Marineros de Miami lograr despachar cuatro hits solamente en su debut.

Por si fuera poco, luego logró hilvanar ocho juegos seguidos multihits y se convirtió en el quinto paleador en la historia del club con dos juegos seguidos de cuatro imparables.

Ahora mismo, Luis Arráez batea para .332, igual que Mookie Betts y dos puntos por encima de Shohei Ohtani. No obstante, en los últimos siete juegos el japonés Ohtani ha bajado su nivel y está bateando apenas para .226.

Bobby Witt Jr.: .385/.433/.923, 4 HR, 11 RBI

Luis Arraez: .472/.472/.611, 17 H, 1 K



Your @Chevrolet AL and NL Players of the Week! pic.twitter.com/AlNehocOpZ