La Divina Pastora hizo el primer milagro al turismo en el estado Lara. La precariedad económica de los venezolanos condiciona la recuperación del sector.

“Venimos desde 0 y aspiramos llegar a 35% de recuperación en diciembre”, dijo el presidente de la Cámara de Turismo y Cultura del estado Lara, Antonio Morales durante el programa Háblame bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Sin embargo, el líder gremial resaltó que aunque “el turismo en Lara se recupera lentamente, no ha dejado de crecer”, explicó que todos los meses -desde enero-, el crecimiento es constante.

Alianzas con el estado para el turismo en Lara

En los últimos meses, la Cámara ha realizado alianzas con la alcaldía y la gobernación para mejorar la oferta de servicios, sin embargo, no todo depende de los operadores.

La crisis de los servicios públicos, que afecta a todo el país es un condicionante, ¿cómo hacemos si se va la luz en cualquier momento?, se preguntó el empresario.

El desabastecimiento de combustible tampoco ayuda al turismo en Lara. En las temporadas de carnaval y semana santa fue un condicionante.

La Divina Pastora hace milagros para el turismo

A principios de año, la visita de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto produjo un 100% de ocupación hotelera en el municipio Iribarren, la capital. El turismo religioso es el más importante de la región.

La Divina pastora le hizo el primer milagro a la recuperación del turismo en Lara.

Las zonas económicas especiales

A juicio del representante de la Cámara de Turismo y Cultura del estado Lara, la recuperación de la industria va lenta en todo el país, menos en margarita. En esta zona la reactivación va mucho más acelerada por convenios que ha firmado el gobierno nacional con algunos países que les permite llevar turistas extranjeros a la isla.

El estado Lara no entró en las denominadas Zonas Económicas especiales, sin embargo esto no implica que la región no pueda aprovechar las bondades de los atractivos turísticos, sobre todo los religiosos y culturales.

Antonio Morales también considera que el turismo está atado a la capacidad de ahorro que tengan las personas para viajar y la precariedad económica del venezolano también es un factor clave.

