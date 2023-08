Eleazar Mora presenta disco tributo a Alfredo Sadel

El cantante venezolano Eleazar Mora, a quien califican como El tenor latino, lanza en este mes de agosto su octava placa discográfica en homenaje al quien fuera el tenor de América, Alfredo Sadel.

El disco que lleva por nombre Sadel: Una orquesta y una voz cuenta con las melodías Di, Yo soy aquel cantor, Canta arpa, Me voy pa’l pueblo, Desesperanza, Una noche más, Oh señora María y Tierruca. Adicionalmente, grabó la pieza En tu cumpleaños, composición inédita que no grabó Sadel.

Los anteriores discos que grabó Mora también son tributos a otras grandes estrellas de la canción como Javier Solís, Nino Bravo, Simón Díaz, entre otros.

Mora asegura que tanto él como su equipo tienen “el honor de ser los primeros en lanzar un disco homenaje al cantante venezolano de mayor proyección internacional de todos los tiempos, al gran ídolo de nuestra música del siglo XX”, expresó en una nota de prensa enviada al equipo de Radio Fe y Alegría Noticias.

El álbum Sadel: Una orquesta y una voz lo grabaron bajo el formato sinfónico en el que participaron unos 70 músicos, entre esos, con artistas ganadores del Latin Grammy como Eduardo Betancourt, Jorge Glem, Héctor Molina y Edward Ramírez, entre otros músicos que apoyaron en el bajo, guitarra, batería, cuatros, todo bajo la dirección de Pedro Mauricio González.

Sadel: Una orquesta y una voz está disponible en las principales plataformas digitales y también se puede escuchar en el canal de YouTube de Eleazar Mora.

