En Campo Carabobo fueron detenidos dos dirigentes políticos por defender a testigos

Dos dirigentes opositores fueron detenidos en la Escuela Campo de Carabobo presuntamente por exigir su derecho a ingresar al centro electoral. Exar Javier Castillo Reyes y Juan Carlos Muñoz se encuentran desaparecidos, de acuerdo con denuncias de sus familiares.

María Elena Bazán de Castillo afirma que su esposo, Exar Javier, fue secuestrado y responsabiliza al Plan República, a la Policía Municipal, Policía del estado y al alcalde del municipio Libertador Oscar Orsini ante cualquier cosa que pueda pasarles.

Ante este hecho, vecinos del sector decidieron iniciar una protesta y trancaron la autopista. “Estamos aquí desde las 2:00 de la mañana y no permitieron la entrada de los testigos de la oposición ni los miembros de mesa. Es por eso que la comunidad decidió trancar la autopista”, indicó la ciudadana Elsa Rodríguez, ante las cámaras de El Carabobeño. “Estamos cansados ya, hasta que no los liberen no se libera la calle”, enfatizó.

Al momento del suceso ambos defendían la presencia de los testigos de la oposición dentro de la institución. Uno de los testigos del oficialismo les dijo que entraran al centro electoral y 20 minutos después se los llevaron en una camioneta Ford Runner, sin que hasta las 3:00 pm se conociera el paradero de ambos.

Con reporte de Eudiven Villareal/El Carabobeño

Sigue todas las actualizaciones de Elector 2024, la cobertura periodística de Radio Fe y Alegría Noticias a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, haciendo clic aquí.