En EE.UU se espera récord de contagios, hospitalizaciones y muertes por variante ómicron

En los Estados Unidos, Anthony Fauci, principal epidemiólogo de país alertó el domingo 20 de diciembre, que la variante ómicron del nuevo coronavirus se convertirá en la dominante en el país.

Fauci señaló que los hospitales del país se llenarán otra vez de enfermos durante las próximas dos semanas por la rápida expansión de la variante de la COVID.19; ómicron.

«Si se sigue el camino actual, en una o dos semanas tendremos los hospitales muy llenos porque hay muchas personas de este país que, a pesar de haber podido optar a la vacuna, no se la quieren poner», ha dicho Fauci, que ha señalado, por lo tanto, a los norteamericanos que no quieren inmunizarse. «Veremos un repunte en las infecciones, no tengo ninguna duda», ha añadido.

Personas sin vacunas

El país ya sufre una «quinta oleada» de la enfermedad por culpa de esta variante.

Dijo que Biden instaría a quienes no han sido vacunados a que se vacunen, ya que el gobierno se prepara para un aumento de las infecciones durante el período de vacaciones.

«Lo único que está muy claro, y no hay duda de esto, es su extraordinaria capacidad de propagación, su capacidad de transmisibilidad», dijo mientras aparecía en el programa Meet the Press de NBC.

El principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que el principal problema para Estados Unidos era la cantidad de personas no vacunadas.

Por primera vez en dos meses, EE.UU. tiene un promedio de más de 100 mil casos nuevos de la COVID-19 cada día, poco después de que millones de estadounidenses viajaron para el feriado de Acción de Gracias.

