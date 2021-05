En el Zulia hacen falta más de 900 transformadores eléctricos

El gobernador del estado Zulia Omar Prieto confirmó que en la entidad existe «un déficit de más de 900 transformadores», tras ser consultado por el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias por las comunidades afectadas sin electricidad debido a la explosión de estos equipos.

Entre las comunidades afectadas se encuentran La Ranchería, Campo Alegre, 23 de Enero en la parroquia Cristo de Aranza, y barrio Bolívar en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo.

Sobre esta situación el mandatario regional explicó que los transformadores son embobinados con cobre, «el cual se convirtió en un atractivo para quienes están detrás del vandalismo desvalijando al país».

Por otra parte, mencionó que existen comunidades que se consolidaron con el tiempo pero que inicialmente eran invasiones. Por tal motivo, «no tienen agua, no hay luz, y nosotros estamos en la responsabilidad de suministrarlos», aseguró.

Asimismo informó que está importando transformadores para atender la demanda. Recomendó a la población afectada enviar el reporte a su programa radial.

«Yo tengo un programa que si usted me pasa lo del transformador y me envía el número de poste, tenga la seguridad que uno colocamos a diario». Sin embargo, en algunas ocasiones los vecinos han reportado que no reciben respuesta en su programa.

Las comunidades antes mencionadas en reiteradas oportunidades se han dirigido a las instituciones del Estado como la Gobernación del Zulia, la Alcaldía de Maracaibo y Corpoelec. Aunque los funcionarios reciben la información de manera escrita y oral, no hay respuesta oportuna a sus solicitudes.

Actualmente las 4 comunidades reciben electricidad de otro poste por la la solidaridad de los vecinos que les han permitido establecer la conexión para encender al menos los ventiladores.

El temor que existe entre los vecinos es que se pudiera desencadenar a futuro una sobrecarga eléctrica y empeorar aún mas la situación. Al menos en la comunidad La Ranchería son 3 los transformadores dañados.

Cada una de las comunidades pasan hasta más de un año esperando la sustitución o reparación de los transformadores. En el barrio Bolívar, por ejemplo, para agosto de este año cumplirán 3 años sin electricidad.

Debido a esta situación vecinos han vivido situaciones difíciles. Algunos han optado por mudarse a casa de otro familiar, una opción que no todos poseen.

En la comunidad 23 de Enero los residentes lamentaron el fallecimiento de uno de sus vecinos al no tener electricidad para encender una bomba de oxígeno.

En la comunidad Campo Alegre además de la falta de electricidad padecen la falta de gas doméstico. Deben cocinar en leña porque aún teniendo cocina eléctrica no pueden usarla por falta de electricidad.

Mientras tanto en La Rancheria las personas de la tercera edad que viven solos han sufrido de caídas y golpes en medio de la oscuridad.

Con dólar en mano si hay transformador

La señora Cecilia de Ávila, una de las afectadas del barrio Bolívar dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que hace aproximadamente 9 meses trabajadores de Corpoelec le indicaron que con la entrega de 3 mil dólares le instalaban el transformador.

«¿De dónde vamos a sacar 17 familias 3 mil dólares?», cuestionó la señora Cecilia.

Explicó que «las personas que vivimos en la calle 2, que estamos afectados el 80 % somos de la tercera edad, que solo contamos con la pensión que está en menos de 1$».

Los vecinos se mantienen a la espera de que las autoridades del Estado finalmente materialicen las promesas.