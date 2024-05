En Guayana protestaron jubilados y pensionados por mejores condiciones de vida

Este 29 de mayo, a propósito del Día del Adulto Mayor, Ciudad Guayana fue el escenario para tres concentraciones encabezadas por jubilados y pensionados de la región, quienes reclamaban mejores condiciones de vida, servicio de salud y respeto a sus derechos humanos.

Ciudad Guayana es una de las localidades más afectadas por la precarización salarial, puesto que al menos 200.000 trabajadores públicos residen en la ciudad. Además, hay una gran masa de jubilados que, en el marco de la debacle empresarial, vieron pulverizar su sueño de una jubilación dorada tras su retiro de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Como cada miércoles desde hace 6 años, pero especialmente en el marco de esta efeméride, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol) se plantó frente a la CVG para vituperar la mala atención médica y la condición de pobreza extrema en la que vive la nómina inactiva de la corporación.

“Queremos dirigirnos a Nicolás Maduro, hoy no tenemos nada qué celebrar. Todos los días, frente al mamotreto del Hospital de Trabajadores de la CVG, amanecen más de 200 jubilados y pensionados en el suelo, esperando para agarrar un ticket que es un número para que sean recibidos. Luego tienen que hacer cola adentro para que le den la cita y luego, dentro de 25 días, es cuando vienen a ver a esos trabajadores. ¿Esa es la seguridad que tanto pregonas, Nicolás? Nosotros rechazamos eso”, exclamó Hugo Medina, presidente de Fedajupebol

Igualmente destacó: “Las Naciones Unidas, los derechos humanos, han determinado que una persona que percibe 2,25 centavos de dólar diarios está en pobreza extrema. Imagínate, que nosotros percibimos 130 bolívares, que se traducen en 3,9 dólares. Acaban de adosarle la seguridad social a los empresarios privados que debería estar garantizada por el Estado. Nosotros rechazamos esto porque cotizamos en tres fondos de pensiones. ¿Dónde carrizo está ese dinero? Nosotros cotizamos obligados y ese dinero desapareció”.

Jubilados de Guayana afirman que se necesita un cambio de modelo político

Los presentes abogaron por un cambio del modelo político nacional, reiterando que respaldan a la candidatura de Edmundo González Urrutia en el proceso electoral del próximo 28 de julio.

Asimismo, denunciaron que mientras diputados y funcionarios ostentan grandes lujos, los adultos mayores deben hasta hurgar en la basura para alimentarse.

Sobre la recién promulgada Ley de Pensiones, cuestionaron dónde están los fondos que cotizaron en el seguro social. A su vez, afirman que es el Estado quien debe responder por la seguridad social de los trabajadores, cuyas pensiones no cubren ni el 20 % de la canasta básica.

“Aquí estamos los trabajadores de verdad. Los que estuvimos produciendo en el mínimo tiempo 30 años y en el máximo 46 años. Ayer murió un compañero de Sidor a menguas y da rabia cuando veo a los directivos de la Corporación Venezolana de Guayana en tremendas camionetas. Al negro Roy Quiaragua en una Tundra con zapatos de 4.000 y 5.000 dólares, hablando de un Gobierno obrero. No mordemos más ese peine. Los trabajadores estamos claros y por estar claros el 28 (de julio) te vamos a pasar la motosierra y vamos a cambiar el destino de este país”, vociferó Luis Medina, dirigente laboral de CVG Alcasa.

Además, Medina, a quien separaron de su puesto de trabajo tras la llegada de la pandemia por COVID-19, manifestó: “Estoy cansado de que el salario no me dé para comprarle leche a mi hijo, de que me boten, aunque tengo inamovilidad laboral que firmó tu Asamblea Nacional. Te digo, se les acabó el tiempo. La única vía que nos queda es el voto y como nosotros somos hijos de María Corina Machado y ahijados de Edmundo González, porque trajiste para acá a Delcy Rodríguez y no dio respuesta. María Corina y Edmundo sí nos van a dar respuesta y nos van a devolver las reivindicaciones que teníamos, el bienestar social, el progreso y reactivar el aparato productivo de las empresas básicas”.



Luis Medina, dirigente sindical de Alcasa, denunció las malas condiciones de vida por la que deben pasar los jubilados y pensionados.



Entre sus exigencias, los manifestantes en Guayana también enfatizaron en que tiene listas una serie de propuestas para la nueva gestión de Gobierno, toda vez que rechazan los montos que han sido asomados como posibles salarios mínimos por no cubrir el costo de la canasta básica.



“Hoy mi mensaje no viene a ser laboral. No voy a pedir hoy salario ni reivindicaciones sociales porque ya eso lo hemos hecho. Estamos cansados de hacerlo. Hoy mi mensaje es precisamente porque hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. Hablar de adulto mayor, de nuestros viejitos, significa ver a nuestros viejitos hurgando entre la basura buscando un alimento. Significa verlos en un semáforo o en un autobús pidiendo para completar un bocado de comida. Las penurias que pasan en los hospitales porque muchas veces no tienen para cubrir un medicamento. Esto causa es indignación e impotencia. Pero hoy el mensaje es que tenemos un sol al final del túnel. Un sol que alumbra y que recorre el país con un mensaje de esperanza encarnado en una mujer: María Corina Machado”, expresó el dirigente de Ferrominera Orinoco, César Marcano, desactivado desde el año 2022.



Claman libertad ante tribunales

Por su parte, representantes de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar) protestaron ante los tribunales de Puerto Ordaz para exigir la liberación de los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero, detenidos el pasado 11 de junio de 2023 por su participación en una protesta laboral.

“Le exigimos al Alto Gobierno la libertad plena de estos compañeros. La semana pasada, el Gobierno hizo una audiencia y los testigos que pretenden imponer no se presentaron. Nosotros exigimos la libertad plena de estos compañeros que están en situación crítica en El Rodeo. Daniel Romero padece de una enfermedad y no está siendo atendido médicamente. Leonardo Azócar ha bajado 30 kilos”, denunció Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar.



Brito agregó: “Le hacemos un llamado a Tarek William Saab, esos compañeros deben estar en libertad porque ustedes impusieron unos delitos que no existen. Ellos lo que han hecho es defender los derechos de los trabajadores de Sidor”,

Los protestantes de esta organización alegaron estar cansados de introducir reclamos en los entes competentes y destacaron que hoy la prioridad debe ser la liberación de los trabajadores detenidos.

La audiencia de estos trabajadores, según familiares, ha sido diferida en varias ocasiones, puesto que los testigos del Estado no se presentan en los juicios. Ante esto, es infructuoso el avance del litigio.

