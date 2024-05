En la comunidad 14 de Marzo de San Juan de los Morros tienen más de 30 años con las calles destruidas

Más de 30 años llevan destruidas las calles de la comunidad 14 de Marzo en San Juan de los Morros, estado Guárico, sin que ninguna autoridad municipal de las que ha pasado durante varias gestiones haya tomado la decisión de arreglar la situación.

Jesús Ortega, quien lleva 25 años desde que se mudó a este sector, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que anteriormente se hacían trabajados superficiales y a los pocos meses se volvían a abrir los huecos nuevamente.

“Yo compré la casa en 1999 y esto estaba mal. Vinieron ahí, movieron y todo quedó en veremos”, expresó.

Manifestó que cuando comienza el periodo de lluvias los huecos se llenan de agua y los carros caen en ellos. “Caen en el hueco y, como dice el llanero, ahí viene la chorrera de agua”, comentó.

Ortega, quien es un adulto mayor, señaló que esta situación con las calles en mal estado se le suma a la falta de agua potable y los cortes eléctricos que ocurren por cuatro horas al día.

“El agua a veces pasa quince días sin venir y donde viven niños cómo hacen para bañarlos. Yo tengo un tanque y un tambor, y eso a veces me dura. Para la oscuridad hay que tener una vela para alumbrarme”, comentó.

El adulto mayor lamentó que siempre los cortes ocurren en las horas nocturnas, cuando se sienta a ver la televisión, que es lo que lo entretiene antes de dormirse. Y cuando le quitan la luz, no puede dormir bien.

Por su parte, Manuel Antonio Velásquez denunció que la energía se va a cada rato ocasionando la quema de los artefactos electrodomésticos, los cuales no pueden sustituir.

“Cortan esa luz tres veces al día, y en la noche y en la madrugada. La cortan cada vez que les da la gana. Yo no duermo porque no tengo aire acondicionado y entre el calor y la plaga pasa uno trabajo. A mí se me daño la nevera y un televisor”.

Velásquez, quien anteriormente era taxista, comentó que la vialidad lleva años así. “Cuando uno se mete con el carro se le daña un muñón y no sabe uno por dónde transitar porque las vías están malas y esto no es solamente en este barrio, sino en todo San Juan de los Morros”, finalizó denunciando el afectado.

Vecinos improvisaron muros de cauchos para evitar que el agua de lluvia ingrese a las casas. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

