Los vecinos de la parroquia La Vega, municipio Libertador, denunciaron que la falta de agua, gas, vigilancia policial y el deterioro de las calles principales ponen su calidad de vida en riesgo.

Blanca Álvarez, habitante de La Vega, expresó a Radio Fe y Alegría que ella está pendiente de que en su sector las personas no echen basura en las calles. De eso se ocupa al menos hasta las 5:00 pm. Sin embargo, pide que haya vigilancia durante las noches porque es en ese lapso cuando las personas arrojan escombros.

“Queremos tener a La Vega limpia. Queremos tener esto limpio”, dijo la señora.

Escuelas sin agua

Por otra parte, la falta del servicio de agua es otro de los problemas que padecen los habitantes de esta populosa parroquia caraqueña.

El padre Alfredo Infante, párroco de San Alberto Hurtado, comentó que el acceso al agua es un “derecho humano constitucional” y, cuando ésta falla, también se alteran otros derechos como el de la educación y salud.

Esto debido a que la falta de agua en las escuelas, por ejemplo, que son lugares de convivencia, se requiere contar con agua para el aseo de la poblacion estudiantil, y más por el contexto de la pandemia.

“También se afecta e derecho a la recreación porque los niños sudan, deben bañarse y así se va restringiendo la vida. En agosto se repararon las calles, había muchos botes, pero igual hay que hacer un trabajo importantísimo en la reparación de las tuberías”, indicó.

Poca vigilancia policial y casas que se están cayendo

Entretanto, otra habitante del sector manifestó que los funcionarios de seguridad le “cobran a los bachaqueros” y no hay vigilancia policial en la parroquia.

Los habitantes señalan que en La Vega se debe arreglar todo, inclusive las casas porque “están cayéndose”. “Este gobierno no hace nada, yo soy chavista, pero no estoy de acuerdo con lo que pasa en este país. El gas llega cuando le da la gana, tengo 15 días cocinando con leña para poder sobrevivir. No hay que decir que todo está hermosa”, enfatizó Mirna.

Foto: Edwin Rodríguez

Por otro lado, Orlando, quien también habita en La Vega, cree que no solamente el gobierno debe enfocarse en darle mejor calidad de vida a los vegueños, sino que también sean ellos mismos los partícipes de los cuidados de las calles, plazas. “Si nosotros no participamos, no nos empoderamos con lo que nos dan, estamos mal”, dijo.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.