Los educadores también se rebelaron en Lara

Este jueves 28 de julio, los educadores del estado Lara se concentraron frente a la Zona Educativa en la ciudad de Barquisimeto. Esto para exigir el pago completo del bono vacacional de solo 15 días que asignó la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Los docentes señalaron que el bono vacacional corresponde a los 60 días, según está establecido en la Constitución y en la contratación colectiva vigente, por lo que el pago que se está estableciendo por la Onapre viola los derechos salariales de estos trabajadores y del resto de la administración pública.

El profesor Jhovanny González declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “somos una masa educadora que está sufriendo todas las calamidades que el Gobierno se ha propuesto para afectarnos. Hoy en día estamos en la calle para manifestarle al pueblo que se una a nuestra lucha para que se respeten nuestros derechos”.

González también comentó que la cancelación de este bono vacacional es una burla para el personal educativo, porque no está acorde a las nóminas del año 2022.

“Nosotros no estamos pidiendo limosnas, al contrario, estamos exigiendo nuestro derecho salarial. Este pago tan bajo e insignificante nos afecta muchísimo porque vivimos las carencias debido a los altos costos de la vida en Venezuela. Todo está en dólares y nosotros no ganamos en base a dólares. Por lo que no nos alcanza ni para comprar la alimentación mensual”, reclamó el docente.

González agregó que “como profesores necesitamos la solidaridad del pueblo porque somos los que formamos a la sociedad, estos jóvenes que son y serán el futuro del país. Por lo que merecemos ser escuchados”.

Hilda Peña, miembro de Sindicato Venezolano de Maestros en Lara/Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Educadores protestarán hasta que les paguen completo

A su vez, Hilda Peña, miembro de Sindicato Venezolano de Maestros en Lara, declaró que las protestas son una lucha de todos para que se respeten los derechos salariales de todos los trabajadores para que se le ponga un alto a esta situación.

Peña dijo que “nos dirigimos al Gobierno nacional y al Ministro para que nos escuchen, hasta que el pago de nuestros salarios y bonos vacacionales sean justos y pagados por completo seguiremos luchando en la calle. Sin excusas hasta que los pagos se hagan efectivos”, expresó.

Lo que inició como una concentración se convirtió luego en una protesta, donde el personal docente, trabajadores públicos y sindicatos se desplazaron hacia la Gobernación del estado Lara y atravesaron el cerco policial que impedía el paso.