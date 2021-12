En Los Haticos de Maracaibo no asfaltan desde hace 50 años

El sector Los Haticos nace tras construirse a las orillas del lago de Maracaibo villas y pequeños hatos ganaderos que le dan el nombre que hoy recibe.

Dicho sector se divide en dos partes: Haticos por Abajo caracterizada ser una zona industrial y comercial, actualmente golpeada por la crisis del país; y Haticos por Arriba, ocupado con viviendas y edificios.

Los ciudadanos de la calle “El Carmen”, en el sector Haticos por Arriba de la parroquia Cristo de Aranza en el municipio Maracaibo, relatan cómo deben sortear los huecos de la vialidad debido a la falta de asfaltado.

Aseguran que el primer y único asfaltado fue hace 50 años y además, durante el gobierno de Arias Cárdenas como gobernador del Zulia, no terminaron de construir la acera.

Calle El Carmen sin asfaltado/Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias Nelio Flores explicó que tiene 60 años viviendo allí y vio como la tierra era natural. “Le echaron un asfalto hace 50 años y más nunca le han echado un bañito de asfalto más”.

Agregó que “esta calle está completamente mala, se pueden apreciar los charcos de agua que hay en el asfalto, está todo coartado, ya uno no puede casi caminar”, dijo indignado.

Detalló que los vehículos deben pasar “poquito a poco, no se puede andar muy rápido porque la calle está destruida».

Flores, como el resto de sus vecinos, tiene fe que la calle sea asfaltada y puedan gozar de una buena vialidad tras los anuncios realizados por las nuevas autoridades, Manuel Rosales en la gobernación del Zulia y Rafael Ramírez en la Alcaldía de Maracaibo, de mejorar los servicios públicos en la entidad.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

El servicio de agua, un gasto diario

En la calle “El Carmen” de Los Haticos de Maracaibo el servicio de agua potable llega entre 15 a 20 días, cuando tienen suerte. A veces puede tardar hasta un mes. Y cuando llega, dura una hora porque la válvula de agua es manipulada por otros vecinos pertenecientes a otra calle y los horarios de agua no son respetados.

Sobre esta situación el señor Dervis Montiel declaró que las autoridades no dan razón del por qué no llega el agua. Y ante la falta de respuesta gubernamental no le ha tocado otra alternativa que asumir el costo del agua, cancelando 1$ por cada pipa que compre y así lograr tener agua para beber, cocinar, bañarse y asear su casa.

“No recibimos noticias por qué razón no viene el agua. Estaríamos satisfechos que nos digan una razón por la cual a ustedes no le podemos dar el agua pero que nos den una razón y una razón porque los camiones no vienen”, indicó Montiel.

El camión del aseo urbano tampoco pasa

“El aseo no pasa y ahora (los vecinos) la botan (l abasura) en la prefectura, se forma el montón (de basura) y se prende el fuego”, dijo el señor Flores. Esta es otra de las problemáticas que aqueja a la comunidad.

Aunque no se sienten muy a gusto botando la basura en las calles es la manera que han encontrado de resolver ante la falta de recolección de desechos sólidos. Para Jesús Colina “hace falta que pasen los camiones como antes casa por las casas”.

Tras tomar posesión Rafael Ramírez como nuevo alcalde de Maracaibo, aseguro que dentro de su gestión se encuentra el plan “Maracaibo sin Moscas”, ejecutando en primeras instancias la recolección en los lugares donde la gente acostumbra a dejar la basura.

Sobre esto Ramírez indicó que de 80 camiones, solo 31 pertenecen a la Alcaldía y que para lograr recoger las mil toneladas de basura que genera el municipio en esta temporada decembrina es necesario activar todos los camiones, de los cuales solo han logrado recuperar 60 camiones, ante las dificultades que enfrentan con el suministro de gasoil. Por los momentos, están logrando recoger entre 600 a 700 toneladas de basura.

Entre tanto los vecinos de la calle “El Carmen”, en el sector Los Haticos por Arriba, esperan una gestión que les garantice una vida digna a través de una mejor prestación de los servicios públicos.