En Maracaibo, comerciantes de “Las Pulgas” claman trabajar todos los días

La radicalización de las medidas sanitarias anunciadas este miércoles 20 de mayo por el gobernador del Zulia, Omar Prieto, tomó por sorpresa a los comerciantes informales que se dirigían este jueves al Mercado “Las Pulgas”, ubicado en el centro de Maracaibo.

Anteriormente los jueves estaba permitido laborar, pero con la restricción de horario que se implementó en “Las Pulgas”, solo pueden abrir los días lunes, miércoles y sábado.

Maria Castillo, vendedora de verduras, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que cuando llegó al casco central se encontró que las rutas de acceso estaban prohibidas para los comerciantes.

“Yo soy madre y padre y tengo tres niños menores de edad, imagínese si trabajando normalmente en la situación que esta el país era difícil, cómo será ahora trabajar tres días para mantenerse una semana”, explicó.

Plataneros y verduleros con la amenaza de perder su mercancía

German González dijo que los plátanos que vendía se le podían echar a perder, “porque desde este jueves al sábado no aguantan”.

Explicó que los días interdiarios establecidos no les convenían pues propician la perdida de mercancía. Además, los camiones que distribuyen plátanos estaban varados en el centro.

Consideró que estaban de acuerdo con las medidas pero cómo hacen para alimentarse, “al menos tienen que largar los días de trabajo”.

Por su parte, Roberto Carlos manifestó que ellos tienen que salir a vender para poder comer.

“Si me quedan los tomates tengo que guardarlos hasta el sábado y si no duran, se pierde esa plata y el gobierno no me la va a dar. Deben hacer la jornada de desinfección pero con el centro abierto”, sugirió.

Las rutas de acceso al Mercado “Las Pulgas” estaban cerradas y controladas por efectivos de seguridad. Los comerciantes se concentraron en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia para vender lo que tenían, a pesar que no había a quien venderles.

Manifestaron que estaban del “timbo al tambo” y permanecían allí hasta que la policía los removiera nuevamente.

El centro de la ciudad lució desolado

Cerca de las 12 del mediodía de este jueves no hubo circulación vehicular en las rutas que conducen al centro de Maracaibo. En la avenida Libertador, donde queda de un lado Las Pulgas y otros mercados, estaba completamente despejado.

A diferencia de las 8:00 de la mañana que se registró una notable movilización de comerciantes y usuarios con intención de ir al mercado “Las Pulgas” que tuvieron que devolverse a sus hogares, mucho de ellos caminando por la falta de unidades de transporte.

Los consumidores que también desconocían de las medidas trataban de regresar a sus casas.

Asimismo se mantenía la presencia de cuerpos de seguridad en el casco central controlando el acceso al mismo, tal como lo anunció el gobernador Prieto habría una toma cívica – militar.

Autoridades presumen que hay un brote de Coronavirus cuyo foco de contagio podría ser el Mercado “Las Pulgas”.