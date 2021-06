En Maturín las mujeres rinden las comidas con vegetales

Adquirir rubros proteicos se hace cada vez más difícil para los habitantes de Maturín. Esto debido a los altos costos que pueden marcar estos productos en las carnicerías. En un recorrido por el mercado municipal de Maturín Radio Fe y Alegría Noticias pudo constatar que el kilo de carne de res está fijado en la mayoría de los comercios en 3,5 dólares o su equivalente en moneda nacional.



Ante esto los ciudadanos procuran comprar en menor cantidad para poder ahorrar en gastos. Por ejemplo, medio kilo de carne o en su defecto otros rubros como lagarto, hígado o costilla, cuyos precios suelen estar alrededor de los 2 dólares.



La carne de primera suele ser menos adquirida por familias de pocos ingresos monetarios, por lo que entre estos precios el kilo de pollo es la opción más económica para quienes buscan comprar sus proteínas en el mercado viejo de Maturín, pues oscila entre 5 y 6 millones de bolívares el kilo.

No obstante, los maturineses aun así optan por rendir los alimentos acompañando la vianda con hortalizas y vegetales para que pueda alcanzar para toda la familia.



Con aliños, calabacines y berenjenas es como las mujeres de la casa estiran la comida para que alcance para todos. También de esta manera también pueden lograr que las raciones de proteínas alcancen para varios días.



“Si acaso un pollito porque para un kilo de carne no da. Ese pollo lo picamos en trozos, lo apartamos en bolsitas para que dure y cuando lo vamos a cocinar le echamos que si berenjena y calabacín por lo más económico” expresó una ciudadana sobre el tema.



La mayoría de los usuarios consultados dieron el mismo ejemplo a la par que afirmaron que debido a los precios que marcan estos rubros “ya no se pueden comprar y comer bastantes presas como antes” por lo que han tenido que adaptarse a resolver “con lo que se pueda”.