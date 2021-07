En Mérida aseguran que “no hay garantías y habrá más contagios” en regreso a clases

La Federación Venezolana de Maestros (FVM), en Mérida, aseguró que los docentes no plantean incorporarse a las aulas de clases presenciales en el mes de octubre, por considerar que “no hay garantía y condiciones” para ninguno de los trabajadores del sector educativo, tras la presencia del Coronavirus.

Ramón Alí Contreras, Presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Mérida, reiteró a Radio Fe y Alegría Noticias que a su juicio “habrá más contagios” debido a que la mayoría de los docentes hasta la fecha no están vacunados contra el COVID-19, mucho menos los obreros, empleados, padres y representantes que llevarán a sus hijos hasta las instituciones educativas.

“Con más razón va a ver contagios con la cantidad de niños, maestros que no están vacunados, padres y representantes que van a asistir tampoco están vacunados, obreros y empleados de la institución menos, por consiguiente no hay garantía debida para ninguno de los trabajadores cuando empiecen a dar clases y tenga que enfrentar un número de personas dentro de la institución escolar, en ninguno de los casos nosotros podemos apoyar y aprobar el inicio de las clases cuando no hay condiciones para ello”, aseguró Contreras.

Docentes con salarios de hambre y suspendidos

Contreras agregó que actualmente los docentes no cuentan con sueldos justos que les permita cubrir la cesta básica, transporte, medicamentos, vestimenta, entre otras necesidades, y puntualizó que el actual sueldo que devengan los maestros no les alcanza ni para pagar un pasaje.

“En estos momentos carecemos de todo, empezando de un buen salario, están revisando la cláusula de contrato colectivo, pero ya cayeron en el jueguito que cada ocho días citan para la siguiente semana, pero no dicen nada, simple y llanamente es un jueguito del gato y el ratón, pero en este caso el gato es muy agresivo y agarra rapidito al ratón antes de entrar a su cueva”, enfatizó.

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros en la entidad precisó que elevan enérgicamente su voz de protesta ante el llamado de clases presenciales y la posición del Ministro “al no aprobar” una parte de lo que han planteado los docentes en el contrato colectivo, aclaró que existe un pliego de peticiones, entre ellas el aumento salarial partiendo al equivalente de 100 dólares mensuales.

“Una nueva tabla de salario que parta de cien dólares por docente, ya nosotros hemos visto que no podemos seguir exigiendo los 600$ porque el país no está en condiciones, todo depende de lo que diga el Ministro, el Presidente de la República y el Ministro de Finanzas, pero hasta los momentos ha sido sólo reuniones y salen siempre con lo mismo”, aclaró.

Igualmente pidió el cese de la persecución a los docentes y que sean restablecidos sus salarios, los cuales les fueron suspendidos por no asistir a las aulas de clases.

“Que sea nuevamente restablecido el cobro quincenal, situación que hasta el momento no se ha dado, fueron suspendidos simplemente porque dejaron de prestar un servicio de no asistir a las escuelas producto a que no ofrecían ninguna garantía biomédica segura, por tanto los docentes optaron por no asistir más”, apuntó Contreras al afirmar que está por encima de todo, el derecho a la vida.