Sugieren mantener la calma en Monagas ante casos de COVID-19

En Monagas el alcalde del municipio Cedeño, Humberto González Tocuyo, hizo un llamado a la población para mantener calma, esto luego de las estadísticas que se han difundo en esta última semana con respecto al aumento de casos de COVID-19 en este municipio.



González anunció que ya han comenzado el operativo de fumigación en las casas y calles de Cedeño. Sin embargo, exhortó a los ciudadanos a guardar las medidas preventivas contra el virus para evitar que en la comunidad se sigan multiplicando los casos de COVID-19.



“Estamos asumiendo corresponsablemente a través de los medios que disponemos tanto a través del estado mayor de salud, todo un operativo de fumigación en todo el municipio a lo largo y ancho de las avenidas y los sectores donde ha repuntado la COVID golpeando trágicamente a muchas familias de este municipio”



Afirmó que las autoridades gubernamentales no han bajado la guardia. No obstante, pidió al pueblo contribuir cumpliendo con las medidas de protección ya conocidas (utilizar el tapabocas, mantener el distanciamiento, desinfectarse las manos con frecuencia).



Expresó que en las calles de Caicara, capital del municipio Cedeño, es preocupante ver cómo gran parte de los transeúntes andan sin tapaboca.



“Hacemos un llamado a los comerciantes, a las iglesias a evitar por los momentos las concentraciones religiosas porque sabemos que esta epidemia que hoy nos golpea ha cobrado la vida de muchos en nuestro municipio. Debemos tener conciencia, si no debes estar en la calle, quédate en tú casa, porque si no te cuidas tú, no cuidas a tu familia”.



Con respecto a la solicitud del cerco epidemiológico el alcalde expresó que “muchos están pidiendo que se haga un cerco definitivo y se cierre el municipio Cedeño, nosotros pensamos que si bien es cierto es fuerte esta pandemia que hoy nos tocó a nosotros, con la conciencia y la prevención podemos aislar, atacar y vencer al virus”



Cabe destacar que solo en esta última semana según el conteo periodístico realizado por Radio Fe y Alegría Noticias, el estado Monagas registraba 371 nuevos casos positivos de COVID-19.