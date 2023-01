En Pinto Salinas de Maturín protestaron por deficiencias en jardín de infancia

Los padres, representantes y personal educativo del Jardín de Infancia Pinto Salinas, en la parroquia Alto de Los Godos de Maturín, protestaron el viernes 27 de enero para exigir al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Monagas las mejoras en la infraestructura de este centro de educación.

Los habitantes del populoso denunciaron estar “cansados” de no recibir respuestas por parte de las autoridades y que sus quejas se conviertan en promesas de cada campaña electoral en el estado.

Belismar Sifontes, representante de este centro, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que “estamos solo pidiendo que nuestras quejas sean escuchadas, porque el Jardín de Infancia tiene más de 4 años en estas condiciones. Hemos ido a todos los entes gubernamentales y no nos dan respuesta. Tenemos miedo de que nuestros niños se enfermen por las condiciones del plantel”.

Por su parte, Yoselyn Sifontes explicó que “los niños no tienen un baño apto para hacer sus necesidades, la cocina está colapsada, el techo esta en pésimo estado porque tiene demasiadas filtraciones y cuando llueve, las goteras no dejan dar clases. Ya hay tres aulas inhabilitadas, por lo que los niños no ven clases todos los días. Queremos que los niños vean clases y el preescolar sea arreglado. Estamos cansados de pedir”.

En este sentido, la representante Maryuri Pereira explicó que la situación del Jardín de Infancia Pinto Salinas no ha sido escuchada por las autoridades.

“Nosotros estamos cansados de llevar y llevar cartas a todos lados en cualquier época y no recibimos el apoyo necesario de ellos que son el gobierno. En esa situación en la que está (el centro) los niños no pueden ver clases, pero sí tienen para celebrar los carnavales, entonces que vengan a solucionar la problemática del preescolar”, pidió Pereira.

Al mismo tiempo, manifestó que “si se llega a caer la escuela, los afectados serán los niños y entonces el problema será más grave para nosotros como representantes”.

Los representantes, como medida de protesta, trancaron la avenida Libertador de Maturín por más de cuartos horas para exigir ser escuchados, aunque ninguna autoridad del Ejecutivo regional se acercó para mediar con los afectados.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.