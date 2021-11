Encuesta Nacional sobre Juventud revela desesperanza y desinterés

Francisco Coello, sociólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cree que la Encuesta Nacional sobre Juventud en Venezuela (Enjuve 2021), presentada el pasado 26 de octubre, revela desesperanza por parte de los jóvenes.

«Es el resultado de lo que uno ya ha visto: no hay oportunidades de empleo, donde estudiar es irrelevante en un contexto como el que está viviendo Venezuela. Estudiar no te garantiza empleo no te garantiza oportunidades», dijo en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias.

Añadió que algunos jóvenes que piensan irse del país considerarán el estudio como interés, porque entienden que en otras naciones la meritocracia sí funciona, «irse preparados de aquí puede ser una herramienta importante».

De acuerdo con esta encuesta, entre 2013 y 2021 aumentó en el país el fenómeno de la «doble exclusión», al pasar de 23% a 37% el porcentaje de venezolanos entre 15 y 29 años que no están inscritos en algún centro educativo ni están insertos en el mercado laboral.

Al comparar con los datos recabados en la Enjuve 2013 (la primera edición de esta investigación realizada por la UCAB), el informe enfatiza que «cayó la proporción de población que alcanzó la enseñanza universitaria».

Hace ocho años, 30% de los consultados respondieron que habían alcanzado el nivel técnico/universitario en su formación. En 2021 ese número se ubica en 19%.

Para Coello, la desesperanza aprendida, que él cree que ha promovido el Estado, ha tenido su impacto.

«Efectivamente este tipo de resultados es esperable en una sociedad en que tú te paras en la mañana y tienes que, en primer lugar, plantearte cómo puedes sobrevivir ese día y segundo, no hay en el horizonte opciones creíbles para salir de esa situación», refirió.