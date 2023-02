Entre Er Conde y Benjamín Rausseo: ¿esta vez sí es en serio?

“Ojalá nadie vea este programa, porque a mí me da vergüenza esta vaina”. El deseo de Benjamín Rausseo, aunque sarcástico, era complicado.

Se trataba del episodio 310 de Escuela de Nada, uno de los podcasts con más influencia entre jóvenes en Venezuela, en el cual se le estaba entrevistando a él para que hablara sobre su legendario personaje de Er Conde del Guácharo, que lo convirtió en el humorista más famoso de la historia del país.

Este podcast presentado por Leonardo Rojas, Nacho Redondo y Christopher Andrade, hasta ese momento –octubre de 2021– no había tenido una figura del peso y alcance de alguien como él. Las visualizaciones iban a llegar sí o sí. De hecho, la entrevista, que dura más de 1 hora y 30 minutos, tuvo más de un millón 400 mil reproducciones en Youtube.

El capitulo conectó con los seguidores de Escuela de Nada, conformado principalmente por millennials y generación Z, pero también con una gran cantidad de adultos y adultos mayores que, posiblemente, llegaron a saber por primera vez algo de este show gracias a la participación de Rausseo.

Clips con múltiples chistes y anécdotas increíbles de Rausseo, como aquella que lo involucra como telonero en un concierto de Guns N Roses en Caracas en 1992, se compartían sin parar en redes sociales. Pero al pasar de los días otro de los enfoques que se trató en el programa cobró vida: aquel en el que el comediante compartía datos de su experiencia académica, destacando que realizó una tesis en la que propone que los estudiantes de Venezuela no deberían graduarse de sexto grado si no saben hablar inglés, además de que el bachillerato debería ser técnico.

“Yo a los 40 años empecé a estudiar derecho y me hice abogado. A los 58 años hice un doctorado en educación, ahorita estoy terminando un magister en ciencias penales. La tesis mía es primaria bilingüe obligatoria: si no hablas inglés en sexto grado no pasa a bachillerato. Y un bachillerato técnico”, expresó Rausseo.

El tema dio para diversos debates y decenas de comentarios en plataformas como Twitter. “El conde se lanzó a presidente en el año 2006 más o menos, es un empresario, abogado, político y humorista, hasta algo más por exageración. Por qué no lo valoramos? En ese año era burlas y nunca obviamente se tomó en serio, pero vieron el potencial en Escuela de nada?”, publicó una usuaria.

Otros usuarios afirmaron que si se lanzaba a presidente votarían por él o que sus familiares mayores, como madres o abuelos, habían visto el episodio completo y lo habían disfrutado.

Si el conde del guacharo se lanza a presidente, yo voto por él. Desde que ví el episodio de escuela de nada dónde lo entrevistaron, ahí mismo presentó sus ideas y me sentí en sintonía!!! — Katriel Rojas (@KatroDice) September 5, 2022

El grupo de WhatsApp del consejo comunal compartiendo vídeos de Escuela de nada con el Conde el Guacharo. 😮‍💨 — Erika 🫧 (@ErikaManoche) June 7, 2022

Mi mamá está viendo un capítulo de "Escuela de Nada" weón que épico, y es en el que sale como invitado el Conde er Guácharo — 𝕯𝖆𝖌𝖆 💋 (@Daga1519) February 3, 2022

Acabo de ver el episodio de Escuela de Nada del Conde del Guácharo y creo que si la gente lo fuera tomado enserio en el 2005 fuera hecho un mejor gobierno que Chávez o Rosales. — Alejandro Colmenares (@AlejandroRCD_24) January 14, 2022

Volvi a ver el ep de escuela de nada con er conde del guacharo, pero lo vi con mi abuelo y lo difruto bastante — Fran (@NanyFragmentada) January 14, 2022

Ahora, cuando se sabe que Rausseo podría participar en las elecciones primarias de la oposición del próximo 22 de octubre en el que se buscara elegir un candidato presidencial que le haga frente a Nicolás Maduro en unos comicios presidenciales, hay quienes sostienen que en ese episodio de Escuela de Nada inició su campaña electoral, porque tuvo la oportunidad de conectar con un público joven al que muchos políticos de oposición no suelen llegar, a través de un show que desde su lanzamiento en julio de 2018 logró posicionarse en el ranking de más de 50 países como uno de los podcasts más consumidos, tienen más de 380 mil suscriptores en Youtube y han hecho funciones por Latinoamérica y Europa, con entradas agotada incluso semanas antes de la presentación.

“Comunicarme con su audiencia es un honor. Para el que no me conoce: saludos, Benjamín Rausseo, el hijo de Albertina. Lo acepté (la entrevista) porque tengo más que ganar que perder; porque mucha gente que me está viendo no sabía que existía un señor que se llamaba Benjamín Rausseo”, dijo el humorista casi al final del episodio.

¿Un verdadero outsider?

Por supuesto que en esta aparente carrera por las primarias no ha faltado quien cuestione a Rausseo.

Uno de ellos fue el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, quien se refirió a su eventual postulación a las primarias en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas, recriminándole que no estuvo en momentos importantes de “lucha” para los venezolanos.

“Yo creo que sería interesante preguntarle: en todos estos años de lucha de tanta gente, ¿Dónde estaba él? Cuando los maestros estaban en la calle, que no es la primera vez: ¿Dónde estaba él? Cuando la gente estaba en las calles peleando por la democracia: ¿Dónde estaba él? Y creo que son muchos años de lucha: ¿Dónde estaba?”, se preguntó.

Capriles y la candidatura de Benjamín Rausseo … Véanlo por Vladimir Villegas TV en YouTube y Facebook. #VladimirALaCarta. pic.twitter.com/vkNINeT8da — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) February 14, 2023

Pero precisamente la acción de presuntamente no estar, a la que hace referencia Capriles, podría ser uno de los principales motivos de que esté posicionando tan bien en las encuestas, frente a políticos cuya popularidad no ha parado de ir en picada durante los últimos años.

Distintos sondeos de opinión publicados a principios de este 2023, muestran que Benjamín Rausseo está entre las figuras que gozan de más intención de voto, junto a María Corina Machado, lo cual de hecho ha despertado interés internacional.

El diario El País de España publicó un artículo en el que destaca, citando a diversos expertos, que más que Machado, el outsider que podría necesitar la política venezolana es Rausseo, “un abogado, empresario del espectáculo, músico y comediante que ya coqueteó con la política como candidato presidencial en 2006, cuando Chávez estaba en su mejor momento, una contienda de la que se retiró finalmente y luego volvió a postularse para un cargo de gobernador y solo obtuvo 4% de los votos”.

Luis Rendueles, politólogo especializado en consultoría política, con experiencia en campañas electorales en México y Venezuela en el área de estrategia digital, cree que la mejor explicación a la popularidad del humorista “es el hartazgo de la política y de los políticos”.

“Los venezolanos hoy no confían ni en el liderazgo opositor ni en el gobierno. Benjamín es un outsider, un hombre que cuenta con la valoración favorable de distintos sectores sociales por su carisma y por no pertenecer a la clase política tradicional. En lo particular, me parece un fenómeno interesante”, expresó Rendueles en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias. “Los venezolanos estamos enfermos con el mesianismo político, y la realidad es que los cambios se construyen a mediano plazo. Benjamín entra en el juego con acierto, cuando sabe que tiene más posibilidades que nadie”.

Rendueles recordó que cuando Rausseo fue candidato presidencial en 2006 su mensaje de campaña fue: “Primero los venezolanos y los demás que hagan la cola”. Desde entonces, “el país ha cambiado demasiado”, por lo cual Rausseo tiene posibilidades de ganar las primarias, “pero todo depende de su capacidad de organización y su estrategia de campaña”.

Una campaña “dura”

Para el politólogo Jesús Castillo Molleda, socio director de la agencia Polianalitica, el hecho de que varios políticos y miembros de la ciudadanía no consideren a Rausseo como un político tradicional, “es su mayor fortaleza” a pesar de que, según él, “va necesitar hacer alianzas con los partidos para poder convertirse en una opción real”.

“Actualmente la política en Venezuela necesita un refrescamiento. El Conde en este momento se convierte en una alternativa no partidista. Y es la razón por la cual aparece en las encuestas”, explicó en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Castillo Molleda cree que Rausseo podría tener una opción real, si cumple con cuatro requisitos básicos: 1. Contar con una estructura política capaz de cubrir el 100% de los centros de votación; 2. Vender el nombre de Benjamín como un actor serio, olvidando el Conde cómico; 3. Contar con los suficientes recursos económicos para poder cubrir una campaña electoral nacional; 4. Es necesario que recorra el país con propuesta en temas como: economía o petróleo.

Sobre recorrer el país, Rausseo ya empezó, sin abandonar su estilo claro está. “Saludos, amigos de La Curva de Molina, territorio Conde, con Rausseo me resteo. Está dura esta campaña”, bromeó el comediante mientras pedaleaba por las calles de Maracaibo en una “bicitaxi”.

El Conde del Guácharo inicia su campaña presidencial recorriendo Maracaibo en un bicitaxi: «Con Rausseo me resteó» (Video) https://t.co/QA4j6ZnlqK pic.twitter.com/Yj4j9D7RfZ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 13, 2023

