Enzo Betancourt: en Fe y Alegría hice otra familia

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Enzo Betancourt, recuerda con mucho cariño su etapa de estudiante de 4to y 5to año de bachillerato en la U.E.P Cecilia Cros Fe y Alegría, ubicada en Caracas.

“Mis amigos en el bachillerato eran como otra familia. Era una relación de mucho compañerismo, éramos hermanos”, dijo Betancourt en un tono risueño al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la noche.

Aseguró que todos se preocupaban por todos y si había alguien que se quedaba rezado le integraban en el grupo de alguna u otra manera.

Sin embargo, admitió que en un primer momento, el joven Betancourt cuestionó la decisión que tomó su padre de llevarle desde su Barcelona natal, en el estado Anzoátegui, hasta Caracas para cursar los dos últimos años del bachillerato.

Una decisión que tomó tiempo comprender, dice Enzo Betancourt

Betancourt relató que en ese momento no lo entendía y lo vio como un castigo. Mucho tiempo después reflexiona que su padre hizo lo que debía.

“Si te dejo aquí con los amiguitos que tienes no creo que vayas a llegar a alguna parte”: así imagina lo que le diría su papá al respecto, ya que cuando estaba vivo nunca hablaron del tema.

“Con el paso del tiempo uno logra ver las cosas con mayor claridad”, agregó Betancourt, quien también recuerda con mucho cariño a su profesor, el padre Clemont.

“Era trinitario. Siempre estaba muy encima nuestro, pendiente de qué notas sacábamos, nos aconsejaba en los pasillos del colegio y en dónde se lo encontrara en la calle. Para mí él fue un ejemplo muy importante, así como todo el colegio Cecilia Cros Fe y Alegría”, afirmó el presidente del CIV.

Posterior a sus años en 4to y 5to en Fe y Alegría, Betancourt prosiguió sus estudios en Anzoátegui, en la Universidad de Oriente, luego regresó a Caracas, se graduó de ingeniero civil en la Universidad Santa María, realizó posgrados y maestrías.

Resaltó que haberle inculcado las creencias cristianas, los valores y entender la importancia que tiene la educación lo llevaron a ser el hombre que es hoy. “Si no hubiera sido así, hoy no me estarías entrevistando”, soltó en broma Betancourt.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.