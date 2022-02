Es posible graduarse en el IRFA en 3 años y medio

Carlos Alaña, coordinador nacional pedagógico del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), aseguró que es posible graduarse de bachiller técnico-medio en esta institución en tres años y medio.

Recalcó que ello no implica una pérdida en la calidad educativa «ya que en el IRFA el nivel de exigencia es igual al de la educación regular».

«Desde el año pasado (2021) el IRFA entró en un proceso donde el término de estudio se realiza hoy día en tres años y medio, esto gracias a un diálogo con el Ministerio de Educación en la dirección de la Educación de jóvenes y adultos», aseguró.

Es decir que al día de hoy un chico o una chica mayores de 15 años pueden graduarse en el IRFA de bachilleres técnico-medio en una diversidad de menciones como:

Bachiller técnico medio en servicios de la salud.

Bachiller técnico medio en auxiliar de servicios administrativos mención contabilidad y finanzas.

Bachiller técnico medio en auxiliar de mecánica industrial.

Bachiller técnico medio en informática Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Bachiller técnico medio en educomunicación.

Bachiller técnico medio en agroecología.

«Se entendió que una persona que tenga 25 años de edad y que reciba su título de bachiller cuando tenga 31 años de edad es un periodo muy largo», indicó Alaña.

Destacó que esto es un reconocimiento a que las personas las cuales entran a educarse en el sistema del IRFA ya tienen conocimientos previos «que es distinto a la de una persona con 12 años de edad que entra en el liceo. Su experiencia de vida es limitada, entonces en el diálogo con el Ministerio de Educación se ha reconocido a estas personas mayores de 15 años que llegan al IRFA con algún nivel de conocimiento y eventualmente se les acorta la duración para que puedan graduarse de bachilleres técnicos-medios».

En ese sentido, coordinador nacional pedagógico del IRFA aseveró que estos títulos de bachilleres técnico-medio son avalados por el Ministerio de Educación a nivel nacional.

Por otro lado aclaró que las personas que se gradúan en el IRFA lo hacen como bachiller técnico-medio y no de Técnico Superior Universitario (TSU).

Modalidad de estudio

Alaña informó que hay dos modalidades para estudiar en el IRFA: la semipresencial y la virtual.

«El IRFA nació frente al Ministerio de Educación como una opción semipresencial, lo que quiere decir que al IRFA no se tiene que ir todos los días, pero las personas también tienen la posibilidad de recibir vía digital su material de estudio, así como enviar sus tareas, poder interactuar con los facilitadores mediante el teléfono», aseveró.

Explicó que en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría no pueden impartir una educación netamente virtual porque no todo el mundo tiene acceso a herramientas tecnológicas que se lo permitan; tampoco es completamente semipresencial porque hay personas que se les hace difícil asistir de manera física a las clases debido al costo de los pasajes y la situación con el transporte en el país.

Resaltó que para estudiar en el IRFA solo se debe aportar una colaboración inicial.

«Desde el punto de vista económico el IRFA es una opción a considerar de bajo costo. No hay que pagar mensualidades, no hay que comprar libros, en las Comunidades de Aprendizaje Semipresencial no se exige un uniforme y también se puede estudiar desde casa», sostuvo Carlos Alaña.

Acotó que las personas pudieran pensar que es sencillo estudiar bajo la modalidad semipresencial o virtual, pero él no está de acuerdo con esto, hizo énfasis en que estudiar bajo cualquiera de estas formas requiere mucha disciplina por parte del estudiante.

Alaña expresó que en el IRFA siguen las inscripciones abiertas para que los jóvenes y adultos mayores de 15 años se preparen para el futuro y que sigan apostando por el país.