Escasez de gasolina limitó paseo de la Virgen del Valle en Anzoátegui

Este 8 de septiembre, día en el que se conmemoran 100 años de haberse declarado la Virgen del Valle como la patrona del oriente del país, la feligresía portocruzana dijo presente en el paseo de La Cruz y el Mar para la acostumbrada misa y paseo de las imágenes marianas en los peñeros.

En comparación con años anteriores, los trabajadores del mar refirieron que apenas 15 embarcaciones del municipio Sotillo pudieron salir a pasear la virgen. Actualmente hay una alta la cantidad de peñeros paralizados por falta de repuestos y escasez de combustible.

“Antes paseaban a la virgen cien, ciento y pico de botes, ahorita lo que van son 15 botes que acabo de contar. No hay motores, no hay repuestos, no hay gasolina. ¡Esto se jodió!”, expresó José González.

Además de superar la pandemia, otra de las peticiones es que la Virgen del Valle los proteja en altamar, no solo de las tempestades sino también de los ataques de piratas.

El hecho más reciente fue hace dos meses cuando un grupo de pescadores del sector Juan Pedro, del municipio Guanta, fueron maniatados y dejados en los botes a la deriva luego de despojarlos de los motores.

Le piden a la Virgen del Valle por el país

Jhonny José Moya, uno de los pescadores, dijo que “le pido a la virgen que se acomode el país y esta pandemia”. El habitante de la aldea de pescadores de Puerto La Cruz expresó que “la fe lo mueve todo. Por eso uno se encomienda a la virgen y le pide por el bienestar y la seguridad de toda su tripulación».

“Todos los días cada vez que salgo de faena le pido a Vallita que me proteja a mí y a mis marineros», contó el costeño.

En años anteriores, pescadores de otros municipios, como Guanta y Diego Bautista Urbaneja, se unían en una sola celebración a lo largo del eje costero. Sin embargo, este año no fue posible.

Pero la escasez de combustible no impidió que hombres y mujeres de mar celebraran su amor pero en tierra firme a la Virgen del Valle.