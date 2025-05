Escuela del municipio Muñoz de Apure no tiene servicio eléctrico

La Escuela Básica Jesús Aguilarte Gámez del sector Hato Viejo, en el municipio Muñoz del estado Apure, no cuenta con servicio eléctrico.

Yanci Arguello, quien tiene más de dos años ejerciendo como docente voluntaria en el plantel educativo, señaló que aún menos cuentan con servicio de internet para que los estudiantes puedan realizar las actividades.

La docente indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que esta institución cuenta con dos docentes para una matrícula de 22 estudiantes de primero a sexto grado, tomando en cuenta que están en una zona rural y las casas no están muy cerca de la institución.

Sin embargo, esto no impide que los estudiantes vayan a recibir sus clases, pero al no tener internet, porque no hay servicio eléctrico en la escuela, se les hace difícil realizar las tareas. Además, por ser esta una zona rural, tampoco hay bibliotecas.

“Contamos con una matrícula de 22 estudiantes de primero a sexto grado y somos dos docentes. Los niños hacen todo lo posible por llegar cada día a la escuela, pero tenemos una necesidad principal y es la cuestión de la luz”, señaló.

Arguello mencionó que existen otras carencias en esta escuela pues no cuentan con pizarrón acrílico, cercado eléctrico y el programa de alimentación en la institución es irregular.

“La comida de los niños aquí es irregular. Sí les llega comida, pero no frecuentemente; 15 días sí, dos meses no, un mes sí… es algo que no es constante”, indicó, al tiempo que invitó a los gobernantes a visitar la escuela para que puedan constatar y resolver las problemáticas.

También expresó que espera este año ser contratada por el Ministerio de Educación para poder recibir un salario, pues también tiene necesidades y su trabajo hasta ahora es solo por voluntariado.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.