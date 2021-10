España frena otra vez extradición de Hugo Carvajal

La posible extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos no está suspendida como reseñan varios portales informativos. El proceso continúa, pero la espera se prolongará otros 45 días contados desde este 29 de octubre.

España no se opone a la extradición, sino que impuso una exigencia a Estados Unidos. Los 45 días es el lapso otorgado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional para que EE.UU debata sobre la exigencia y se pronuncie si acepta o no la condición de otorgarle varias garantías al detenido.

En caso de que Estados Unidos no ofrezca garantías a Carvajal de no aplicarle la cadena perpetua, el ex funcionario de la inteligencia del gobierno venezolano no sería extraditado.

«En una providencia, los magistrados, a petición de la defensa de Carvajal, entendían que el Pleno de la Sala de lo Penal no había cumplimentado un auto del propio Pleno que debe formalizarse antes de ejecutar la entrega», reseña el portal de noticias español Libertad Digital«.

La Sala Penal de la Audiencia Nacional argumentó que la cadena perpetua es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

También existen otras prerrogativas que España quiere hacer prevalecer:

1) los delitos deben existir en ambas países

2) no se pueden imponer penas superiores a las existentes en el país que otorga la extradición (por eso rechaza la posible cadena perpetua)

3) la pena de muerte no es aplicable

4) la garantía de un juicio justo ajustado al debido proceso

Las maniobras de Hugo Carvajal

El ex jefe de la inteligencia del gobierno de Venezuela pidió asilo en España, lo cual fue negado. También inició un proceso de colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI), brindando información contra el gobierno de Maduro.

Hugo Carvajal y su equipo de juristas han maniobrado para evitar la extradición. En su intento de no ser procesado en EE.UU, solicitó que la Justicia española desestime la extradición. Esta maniobra fracasó.

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Carvajal. Lo que por ahora lo salva de una extradición es la condición que exige España.

Otra maniobra de Carvajal fue la entrega de una lista de partidos políticos y dirigentes que recibieron financiamiento ilegal por parte del gobierno de Venezuela. Los más grave, es que el financiamiento habría sido con fondos de la estatal petrolera, Pdvsa.

Entre los señalados hay varios miembros del partido político de izquierda en España Podemos, y su antiguo secretario del proceso constituyente y programas de Podemos.

Estados Unidos reclama a Hugo Carvajal por haber incurrido, presuntamente, en delitos de narcotráfico y contrabando de armas.