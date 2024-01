España impone uso de las mascarillas en centros de salud

Ante el aumento de casos de gripe y Covid-19, España impuso el uso obligatorio de las mascarillas en centros de salud. La medida entró en vigencia el miércoles 10 de enero.

La minitra de Sanidad, Mónica García aseguró que la medida se tomó para “para proteger a la población más vulnerable y a los profesionales” de la salud.

Entre tanto, todavía no será obligatorio usar mascarillas en farmacias, residencias de personas mayores y en los centros educativos (escuelas y universidades).

Mascarillas por subida de contagios

En la última semana de 2023 se dispararon los casos de gripe y de Covid-19 en España.

Según los expertos, las reuniones navideñas y el escaso distanciamiento social explican el repunte.

La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en España está en 908,6 casos por 100.000 habitantes. Aumentó 12,7% con respecto a la semana anterior, cuando la cifra fue de 806 casos.

Según el último informe del Instituto de Salud de la Carlos III, la positividad de la gripe ha aumentado del 20% al 25% esta semana con respecto a la anterior.

Lo mismo ocurrió con la Covid-19, cuya incidencia pasó del 12% al 13%.

¿Hasta cuándo será obligatorio el uso de tapabocas?

El Ministerio de Sanidad no puso fecha de vencimiento a la medida, sin embargo, mientras se mantengan colápsalas las salas de emergencias de los hospitales y no haya una baja en los contagios, no cambiará la orden.

Los gobiernos locales protestaron la medida y recurrían a los tribunales par revertirla.

Covid-19 en el mundo

El pasado fin de semana, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, consideró que es necesario el uso nuevamente de las mascarillas y la vacunación ante el presunto crecimiento del coronavirus en el mundo.

El vocero de la OMS indicó, a través de su cuenta en la red social X, que “las enfermedades respiratorias causadas por el covid-19, la gripe y otros patógenos aumentaron en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe después de las recientes festividades”.

En ese sentido, el jefe de la OMS instó a las personas a que se hagan la prueba y busquen atención médica cuando sea necesario porque “los tratamientos contra el covid-19 pueden prevenir enfermedades graves y la muerte”, dijo.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.