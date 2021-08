Estado Islámico lanzó ataque con misiles al aeropuerto de Kabul

El Estado Islámico (EI) lanzó un ataque con misiles al aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul este lunes 30 de agosto, informaron medios locales de la capital afgana.

De acuerdo con el informe de la prensa afgana, varios misiles fueron lanzados a la zona de evacuación que aún mantienen algunos gobiernos aliados de Estados Unidos en una operación sin precedentes en Kabul.

Por su parte, la cadena de TOLO News, informó que los cohetes fueron efectivamente interceptados por las fuerzas norteamericanas. El despliegue defensivo de Estados Unidos provocó la caída de varios misiles en varias partes de Kabul.

Several missiles fired from a corolla car to different areas of Kabul city in the 11th security district of Kabul. pic.twitter.com/Q7uVdUwJ5P