«Estudiantes de medicina en Venezuela responsabilizados por males ocasionados por el Estado”

El Observatorio Venezolano de Universidades (OBU), señaló frente al caso de la residente Francis Lameda judicializada en Lara, que “los estudiantes de medicina son señalados como responsables de los males ocasionados por el Estado”.

A través de una nota de prensa el OBU indicó que “las jornadas de trabajo de los estudiantes de pre y posgrado en los centros de salud en Venezuela son extenuantes en la mayoría de los casos y son ellos quienes deben afrontar situaciones difíciles cuando los familiares de los pacientes esperan a que sean atendidos”.

El OBU explicó que antes que el Fiscal general de República, Tarek William Saab, indicara en su cuenta de Twitter que Lameda había desatendido a una niña que había sido presuntamente víctima de abuso sexual, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Fiscalía decidieron trasladar a la residente a un vehículo no oficial para que rindiera declaración en la sede del organismo.

Asimismo, el observatorio indicó que posterior a esta acción los funcionarios regresaron al Hospital Pediátrico y pidieron revisar la lista de los casos atendidos durante el día en el que presuntamente se filmó el video.

“Llos funcionarios Escogieron el que Saab publicaría posteriormente en su red, el de la niña presuntamente abusada y que fue dada de alta con autorización de autoridades del gobierno en horas de la mañana. El video viralizado fue filmado en la noche y no hay evidencia de que tenga relación con la menor”, señaló el OBU.

El director del Observatorio de Universidades (OBU), Carlos Meléndez, expresó que el caso de Lameda tienen la intención de “descontectualizar los hechos”.

“La “espectacularización” del proceso judicial promovida desde el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia penal genera unas condiciones mediáticas que favorecen las violaciones de derechos. Hay allí una falta procesal, sin elementos probatorios para la detención, las causas que publicó el Fiscal en redes sociales no resultaron comprobadas, y tampoco hubo denuncia de la madre de la niña. La sociedad debe estar atenta para no ser presa de esas estrategias informativas que buscan distorsionar los hechos y que no permiten ver la realidad con su diversidad de factores”, expresó el profesor Meléndez.

Realidad de los residentes

El Observatorio Venezolano de Universidades, indicó que 82% de los estudiantes de posgrado de medicina y enfermería en Venezuela han expresado haber vivido episodios de violencia por parte de familiares o pacientes.

Asimismo, la Encuesta de la OBU la Enobu Salud 2020, se reflejó que “el 38% de los médicos residentes de posgrado dijo haber recibido amenazas de alguna autoridad del centro de salud en el que presta servicios”. Así como también “acoso laboral o actitud hostil por parte de los directivos”, con un 61%.