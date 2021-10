Ex diputados rechazaron las elecciones regionales

Un grupo de 23 ex diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 suscribieron un documento donde rechazaron las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.

Los ex parlamentarios aseguraron que participar en el venidero proceso electoral es un «acto inconstitucional que configura un nuevo fraude», que además favorece la estrategia del Gobierno.

«El acto del 21 de noviembre, en nuestro criterio, no puede llamarse ‘voto’, no eligirá, ni permitirá obtener poder real alguno. Por el contrario, este acto profundizará la abismal crisis social, moral y política que hoy abruma a nuestro adolorido país», expone el comunicado.

Los ex diputados que firman afirmaron que seguirán trabajando por la libertad y para el rescate de la democracia. «No descansaremos hasta obtener una verdadera y plena democracia en Venezuela. No somos abstencionistas, seguimos en las calles luchando para obtener elecciones libres, justas y verificables», concluyeron.

Ex diputados que se adhieren al rechazo

Carlos Berrizbetia.

Rosmit Mantilla.

Ricardo Blanco.

Deyalitza Aray.

Nafir Morales.

Juan Pablo García.

Mildred Carrero.

Renzo Prieto.

Ana Salas.

José Prat.

Luis Barragán.

Omar González.

Ángel Álvarez.

Juan Carlos Bolívar.

María Teresa Pérez.

Delsa Solórzano.

Edwin Luzardo.

Arnoldo Benítez.

Tony Geara.

Gaby Arellano.

José Luis Pirela.

Magalvi Estaba.

Carlos Bastardo.

«Asuman su barranco»

Andrés Velásquez, ex gobernador del estado Bolívar y ex parlamentario de la Asamblea Nacional, se pronunció luego del comunicado y dijo que asuman su barranco aquellos que participarán en las elecciones.

Velásquez, quien también es miembro de la Dirección Nacional del partido político La Causa R, en su cuenta de Twitter, aseveró que su partido no se prestó para la «farsa electoral».

«La Causa R no participa de esta farsa electoral y no se presta para lavarle la cara y convalidar a Maduro y su régimen. Los que decidieron acompañar la estrategia del dictador, que asuman su barranco. No me interesan ni sus imposiciones ni divisiones electorales. Allá ellos», publicó en la red social.