Exigen autopsia de Raúl Isaías Baduel

El abogado de Raúl Isaías Baduel, Carlos Ramírez López, solicitó ayuda internacional “para que se haga una autopsia creíble al cadáver del general”.

“Se está temiendo que el gobierno de Nicolás Maduro incinere el cadáver del general para hacer desaparecer toda prueba del crimen y el asesinato que se presume se ha cometido”, expresó López.

Asimismo, López señaló que los familiares del oficial han asegurado que le habían hecho visita el día sábado y se encontraba bien de salud. Indicó que se había planteado una posible excarcelación.

Tarek William Saab, Fiscal General de la República, informó este martes que murió el general Raúl Isaías Baduel, quien se encontraba privado de libertad desde hace 12 años.

La información la dio a conocer el fiscal a través de su cuenta de Twitter, donde expresó sus condolencias para la familia del General.

“Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19: mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”, comunicó Saab.

Frente a esto, la esposa de Raúl Baduel, Cruz María Zambrano, aseguró que el ex militar no tenía COVID-19, contrario a lo señalado por el Fiscal General, Tarek William Saab.

“Él no tenía COVID-19, eso es mentira. Cuando a él lo sacaron de ‘La Tumba’ no tenía COVID-19. Lo vacunaron una semana antes de sacarlo de ‘La Tumba’, un día miércoles”, expresó a través de unas declaraciones a la periodista Carla Angola en su programa Aló Buenas Noches.

“Yo ni siquiera he recibido ni una llamada de ningún personaje del Gobierno que me digan que mi esposo falleció. Sus hijas lo vieron el día sábado y él estaba bien. Yo estaba preparando todo para ir esta semana, independientemente de que me dejaran horas y horas en la calle como han hecho siempre. Yo iba ir a ver a mi esposo. De hecho, estaba reuniendo sus alimentos y cosas que solemos llevarle”, expresó.

Por su parte, el dirigente político Enrique Aristeguieta instó a los familiares a impedir que lo cremen.

Los familiares del Gral. Baduel deben tratar de impedir que lo carenen sin haberlo autopsiado, y por un médico serio. — Enrique Aristeguieta (@EAristeguieta) October 13, 2021

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó a tráves de la red social Twitter, que lamentan la muerte Raúl Baduel.