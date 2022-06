Exigen liberación del reportero gráfico Carlos Debiais

La seccional del Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas hizo una rueda de prensa este martes 31 de mayo para denunciar el caso del reportero gráfico Carlos Debiais, quien aún se encuentra detenido a pesar de que el tribunal de su causa emitió boleta de excarcelación el pasado 12 de abril.

Edgar Cárdenas, Secretario General del CNP Caracas,comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que en este caso se está violando el debido proceso, además de que a Debiais se le están violando sus derechos humanos.

“Lamentablemente demuestra que es el poder ejecutivo el encargado de impartir justicia, porque si el poder judicial dio la excarcelación, no hay justificación alguna que se evite que tenga efecto el dictamen del tribunal”, dijo.

Cárdenas exigió la libertad de Carlos Debáis porque a su juicio no cometió ningún delito, pues se debe “respetar la libertad de expresión en Venezuela”. Recordó que la libertad de expresión es un derecho inalienable e indiscutible

Asimismo, manifestó que les llama la atención que ni el Fiscal General de la República ni el Defensor del Pueblo, hayan tomado cartas en el asunto.

De igual forma, indicó que los familiares del reportero gráfico han estado denunciando en reiteradas ocasiones a través de los medios de comunicación, pero hasta este 31 de mayo no han tenido respuesta.

Boleta de excarcelación de Debiais

Por su parte, el abogado de Debiais, Abraham Rojas, mostró en la rueda de prensa la boleta de excarcelación de Carlos destacando que fue emitida el 12 de abril de este 2022 en la que se le suspende la ejecución de la pena por un lapso de 3 años.

“Hoy se cumplen 49 días de su privación de libertad ilegítima”, expresó.

El reportero gráfico había sido sentenciado a 4 años y 5 meses de prisión por el incumplimiento al régimen de la nación y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

en la rueda de prensa participó el señor Carlos Debiais, padre del fotógrafo, quien insistió que es falso que su hijo volaba un dron ese día cerca del complejo refinador de Amuay.

Dice no entender por qué el Ministerio Público maneja esa hipótesis porque no hay pruebas. Pero lo que más le desconcierta es que no se cumpla la decisión del tribunal.

¿Por qué y cuándo lo detuvieron?

En principio, Debiais fue detenido el 12 de noviembre de 2021 cuando supuestamente volaba un dron cerca de la refinería de Amuay, Falcón.

El 16 de ese de mes fue imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Han ido a hablar con todo el mundo

Rojas indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que el Observatorio Venezolano de Prisiones ha estado dirigiéndose a las instancias tanto nacionales como internacionales pero sin éxito alguno.

Precisó que ya se dirigieron a la Fiscalía General y no obtuvieron respuesta alguna, al igual que en la Defensoría del Pueblo.

Igualmente acudieron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, cuo equipo cual ha instado a las autoridades nacional a dar cumplimiento a la orden de excarcelación, pero aun así no hay respuesta positiva.

“Esto simplemente se constituye como una violación fragrante de los derechos humanos de Carlos, es importante resaltar que desde el observatorio no estamos pidiendo impunidad, sino el cumplimiento de las condiciones mínimas para toda persona privada de libertad”, resaltó el abogado.