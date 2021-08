¿Existe un Plan de Vacunación en Venezuela?

La pandemia por la COVID-19 provocó la campaña de vacunación considerada como la más grande que se ha registrado en la historia. Destacándose, en este sentido, los países más ricos en su organización.

De acuerdo con los datos de ElDiario.es, al 4 de agosto hay alrededor de 4 mil 316 millones de vacunas administradas en todo el mundo.

Este mismo registro indica que el 69,5% de las personas en todo el mundo tienen una dosis, mientras que el 59,2% portan el esquema completo.

El país con más población totalmente vacunada en América Latina es Uruguay, con el 64,73%, seguido por Chile, con el 64,48%, y República Dominicana con el 39,19%. Esto de acuerdo a un seguimiento de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (Funindes)

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que 2 millones 508 mil 201 personas se vacunaron contra la COVID-19 hasta el 4 de julio. Representando esto el 11,4% de la población.

Pero una investigación que realizó Marino González, de Funindes, junto a Félix Seijas, del Instituto Delphos, expresaron que para el 30 de junio el 8% de la población reportó al menos una sola dosis. Esto pone a Venezuela en el puesto 16 de 20 países en América Latina.

Asimismo hasta el 20 de julio habían sido aplicadas 62,17% de las vacunas anti COVID-19, lo que son 2 millones 8 mil 282 de un total de 3 millones 230 mil vacunas. Esto según el seguimiento al proceso de vacunación realizado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, RunRunes y Tal Cual.

¿A quién vacunar primero?

Todos los países del mundo que se han unido a esta vacunación masiva han coincidido en su organización en vacunar primeramente al personal de salud. Gran parte de ellos han incluido a los adultos mayores.

Por su parte, Indonesia implementó un inusual plan de vacunación con el que las primeras dosis no incluían a los adultos mayores, sino al personal de salud y a los trabajadores que tuvieran entre 18 y 59 años.

El profesor Amin Soebandrio, asesor del gobierno, indicó que las personas comprendidas en estas edades salen más de casa, teniendo entonces más probabilidades de contagiarse. Ya que Indonesia es un país donde el trabajo informal tiene mucho auge.

Pero Venezuela, a pesar se indicó que el personal de salud y los adultos mayores serían los primeros en vacunarse, la realidad ha sido otra.

Maduro, antes de iniciar la jornada de vacunación, informó que entre los primeros en recibir la inmunización estarían cargos políticos como alcaldes y gobernadores. Y también diputados de la Asamblea Nacional.

No es un plan sino una actividad

El coordinador nacional de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, señaló a través de una rueda de prensa el 21 de junio que el Estado venezolano no está desarrollando un Plan Nacional de Vacunación sino una “actividad nacional de vacunación”.

Mientras tanto, el gobierno nacional informó a finales del mes de mayo una “II fase de vacunación”. No obstante, profesionales de la salud niegan que todo el personal sanitario esté vacunado.

«En teoría, no hemos terminado la fase uno todavía. No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados”

Así lo manifestó Julio Castro, médico infectólogo del Instituto de Medicina de Tropical, según lo reseñó Voz de América.

Entretanto en los últimos días se anunció el comienzo de la vacunación a las personas entre 19 a 30 años. Pero en realidad Radio Fe y Alegría Noticias identificó a ciudadanos de esas edades ya vacunados. Al igual que muchos adultos mayores que aun no lo están. El personal de salud también indica que no todos están vacunados.

Entonces, ¿Cuál es el orden real de vacunación en Venezuela? ¿Qué sector está totalmente vacunado? Respuestas oficiales a estas preguntas no existen, pues el gobierno nacional se ha mostrado totalmente hermético con el tema al no existir ningún cronograma público.

Lenta inmunización

Asimismo, los profesionales de la salud insisten en que el proceso de vacunación es lento porque han identificado largas colas fuera de los centros. Teniendo prioridad aquellas personas que porten el Carnet de la Patria.

También, el director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, consideró que la jornada de vacunación ha tenido un desarrollo improvisado. Acotó que los centros de vacunación se han estado convirtiendo más bien en focos de contagio masivo al no cumplirse las medidas de bioseguridad pertinentes.

En referencia a esto, la ONG Transparencia Venezuela indicó en su portal web que habían identificado siete irregularidades de la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela. Esto hasta el 18 de julio.

Inconsistencias en las cifras: Los datos dados por la Comisión Presidencial para la Prevención y el Control de la COVID-19 no coinciden entre sí. Tampoco se asemejan a los que muestra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Venezuela”.

Desorganización: En la segunda fase, la escogencia de las personas es de forma aleatoria a través del Sistema Patria y de la página del Ministerio de Salud.

Abuso de poder: Indicó que tanto en la primera como en la segunda fase los dirigentes políticos y militares han sido la prioridad.

Compras y robos de vacunas: Por la falta de un plan y además la poca oferta de vacunas en el país, se esta promoviendo “el comercio ilícito”, además de “crear un gran foco de corrupción”.

Exclusión: Consideró que existe exclusión al usar el Sistema Patria para convocar a los adultos mayores a vacunarse durante el mes de abril. Muchos de estos no se encontraban inscritos en este mecanismo.

Centros de vacunación dispuestos en sedes de partido o centros militares.

Suspensión de jornadas por la cantidad de personas que asisten a los centros, ya que no tienen una real organización.

“También se han suspendido las jornadas para las personas que deben recibir la segunda dosis y completar la vacunación. Al llegar al recinto les han informado que no hay más cupos para vacunar y le asignan otra fecha” señaló la ONG.

En espera de nuevas vacunas

Ahora bien, este 4 de agosto de 2021 el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, afirmó que a través del mecanismo COVAX estarán llegando al país 2,6 millones de vacunas Sinopharm y 600 mil dosis de vacunas Sinovac.

Al respecto, Nicolás Maduro indicó que se comenzó a vacunar a embarazadas y lactantes. También que se encontraba en estudio comenzar la vacunación de niños y adolescentes «muy pronto».

«Afortunadamente estamos avanzando intensamente en la vacunación y los meses de agosto y septiembre serán estelares en la masificación» expresó.

De igual forma reiteró que el plan de vacunar al 70% de los casi 30 millones de habitantes de Venezuela antes de terminar el año, sigue en pie.

Mientras tanto, numerosas organizaciones no gubernamentales y los profesionales de la salud de Venezuela exigen día a día una jornada de vacunación transparente, eficiente e inclusiva.