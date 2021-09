Falta de efectivo pone en jaque a comerciantes de Maturín

Vendedores y vendedoras del mercado municipal de Maturín reportan bajas en las ventas por falta de efectivo. Además, que por las constantes fallas en la energía eléctrica y la señal de internet los puntos de venta y el sistema biopago muchas veces no funcionan durante varias horas al día.

Johanna González, vendedora de pescado salado, detalló que “tengo más de 15 días con la misma mercancía, porque yo vendo es en efectivo y mucha gente no lo tiene. Y en la semana radical mucho menos, por lo menos no he vendido nada el día de hoy, y no sé qué llevaré de comer a mis cinco hijos. No puedo esperar por un bono que me dé el gobierno”, reclamó la vendedora.

Agregó que «son muchas las necesidades que nosotros pasamos aquí porque no tenemos a alguien de la administración del mercado que nos apoye. Solo están pendientes de cobrar lo que debemos pagar a ellos y más nada», dijo González.

Víctor Albornoz, también vendedor del área de la pescadería, expresó que es muy difícil la situación que viven a diario los vendedores que están en la parte interna del mercado municipal, ya que a su juicio la mala administración y la poca salubridad espantan a los clientes.

“Si no está pasando el Banco de Venezuela, nosotros no podemos realizar las ventas del día y por ende le quedamos debiendo a los proveedores, la gente casi no entra al mercado por el mal estado en que está. Pero también afecta que no todos tienen efectivo para comprar, y eso que el pescado está entre 4 mil y 11 mil el kilogramo, pero mucha gente no tiene para eso”, detalló Albornoz.

Foto: Uriel Ascanio



Inseguridad en el mercado



Entre tanto, la vendedora de legumbres y hortalizas Arelis Golindano, destacó que durante la semana pasada la venta estuvo por el piso, además de la inseguridad que reina dentro del mercado.

“La semana pasada estuvo igual de pésima que esta, porque el Banco de Venezuela no estaba pasando y es lo que tiene la mayoría que viene aquí al mercado. Cada día es una calamidad diferente la que pasamos nosotros aquí. Y las autoridades, bien gracias. Lamentablemente el que no tiene no se puede llevar la mercancía, y nosotros perdemos muchos clientes”.



Sobre el problema de la inseguridad dijo que «cada día es una tragedia distinta la que sufrimos trabajadores, vendedores y compradores, porque la inseguridad está cada día peor aquí adentro, nos llevan locos los choros, y los funcionarios no hacen nada para proteger al consumidor ni menos al vendedor», manifestó Golindano.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias