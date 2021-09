Familiares de Gael claman que no se engavete el expediente

Este 3 de septiembre se cumplen 26 meses del secuestro del bebé Gael Isaac Rivas Sánchez quien fue raptado del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes con apenas 12 horas de nacido.

Aún tanto tiempo después, sus familiares claman a las autoridades regionales no engavetar el expediente y que continúen con la búsqueda del pequeño.

Gael Isaac cumple 26 meses desaparecido. Pese al tiempo transcurrido, para María Vicenta Dávila, abuela paterna de Gael, es como si este lamentable hecho hubiese pasado hoy mismo y permanece incansablemente con la búsqueda de su nieto.

“Hoy no sabemos qué paso con nuestro bebé porque aún no tenemos respuestas de parte de las autoridades judiciales y policiales. No sabemos nada, no tenemos respuestas, pero sí tenemos una fe inmensa con nuestro padre celestial que él hará justicia divina. Le pedimos a las autoridades que no engaveten el caso de nuestro niño, que sigan buscando e indagando”, apuntó Dávila.

Llaman a la mujer que raptó al pequeño a que “dé una señal”

La abuela paterna dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que una mujer vestida de enfermera llegó al centro de salud y drogó a la madre de Gael, Gabriela Sánchez. Ella, junto a su esposo, Juan Rivas, sufren en silencio la pérdida de su hijo.

“Le hago el llamado a esa mujer que se ponga la mano en el corazón y que nos dé una señal de dónde está nuestro niño, porque más temprano que tarde se va a saber. Él va a buscar la sangre de su sangre porque se ha demostrado a nivel internacional cómo las madres de la plaza de Mayo de Argentina han conseguido a sus nietos porque ellas han luchado”, precisó.

Hasta la fecha no se sabe del paradero de Gael pese a que sus familiares han conseguido a varios niños con algunas características del infante pero los resultados de ADN han sido negativos.