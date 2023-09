Familiares de John Álvarez exigen su liberación

Este lunes 25 de septiembre, familiares de John Álvarez, acompañados de líderes sindicales y organizaciones pro derechos humanos, se concentraron en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas para exigir la liberación del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La medida de protesta coincidió con la presentación del 4to informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ante la situación de derechos humanos en el país.

Wendelin Peña, madre de John Álvarez, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias: “mi hijo sólo sabe estudiar y hacer música para una Venezuela bonita. Los jóvenes tienen que tener seguridad en su país, ya basta de que los persigan. Los jóvenes son el futuro, son el reemplazo de todos nosotros”.

Ante esto, agregó que la dinámica de su familia cambió desde la detención de su hijo.

“Tengo un hijo menor tiene 12 años que no puede dormir, necesita a su hermano. Él me dice que no va a soportar estudiar sin su hermano en casa. Yo necesito el apoyo, yo necesito el respaldo de mi país, necesito el apoyo de todos ustedes”, expresó.

Por su parte, Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, exigió el cierre de los “centros de tortura” que se encuentran, según él, en el país.

“Respaldamos el informe donde se confirma que en Venezuela se violan los derechos humanos de los venezolanos y que existe una política de tortura contra el pueblo. Hay más de 300 presos políticos. El Gobierno es responsable de todo esto”, sostuvo.

¿Quién es John Álvarez?

John Álvarez, de 24 años de edad, es estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y también cursa la carrera de derecho en la Universidad Católica Santa Rosa.

Es miembro de la Comisión de Usuarios del comedor de la UCV y percusionista formado dentro del Sistema de Orquestas.

Álvarez fue detenido el pasado 1ro de septiembre y se le imputan los cargos de terrorismo contra el presidente Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal confirmó el pasado mes de agosto que en Venezuela existen al menos 15 mil 803 detenciones arbitrarias que han ocurrido desde el 2014 hasta lo que va de 2023.

Con información de Frank Peña | Radio Fe y Alegría Noticias

