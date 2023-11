Familiares de John Álvarez piden su libertad

Familiares del estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, a quien la PNB detuvo el 30 de agosto de este año.

Sus parientes, pidieron este viernes 10 de noviembre, su pronta liberación en la próxima audiencia preliminar que está prevista para el lunes 13 a las 9:00 de la mañana.

La madre de Álvarez, Wendelin Peña, comentó que la semana pasada unos especialistas del Ministerio Público chequearon a su hijo, pues ahora padece de problemas respiratorios, perdió la visión del ojo izquierdo, tiene lesiones en un riñón y en una de sus piernas.

“Su abogado pidió a tribunales que se le hiciera revisión médica, estamos en espera de respuesta”, destacó Peña, quien espera que le den la libertad plena a John Álvarez el lunes 13.

Eleyn Echarri, quien es pareja de Álvarez aseguró que “él no es un terrorista, no es una persona agresiva. Él lo que ha hecho es luchar por su país. No vamos a dejar de luchar por él y la libertad de todos los presos políticos”, dijo.

La audiencia de Álvarez está a destiempo

Por otra parte, el abogado Eduardo Torres, indicó que la audiencia de Álvarez ocurre a destiempo, porque ésta se debió realizar dentro de los 45 días a partir de su detención y el joven ya tiene 72 días bajo arresto.

Afirmó que hasta la fecha ni el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o la Comisión Nacional contra la Tortura han iniciado una investigación formal por las denuncias de torturas, desaparición forzada y robo, a cargo de los funcionarios que lo detuvieron.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.